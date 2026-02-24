Fiorentina-Pisa, moviola: guerra ai simulatori, cosa ha fatto l’arbitro. Il caso-Cuadrado

La prova dell’arbitro Mariani nel recupero della 26esima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Aprilia ne ha ammoniti quattro

Kean decide un acceso derby salvezza, prova non semplice per l’arbitro Mariani che ha avuto sempre il polso fermo. Ecco cosa è successo.

Fiorentina-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ Nicolas respinge la conclusione di C. Ndour! Kean sfida spalle alla porta la difesa avversaria e cade. Per l’arbitro Mariani non c’è fallo. Primo giallo al 37′, è per Caracciolo per fallo tattico ai danni di Kean. Al 39′ Pongracic commette fallo in area su Stojilkovic, Mariani però fischia fuorigioco di partenza del giocatore del Pisa. Al 47′ Dodo parte veloce e si butta in area davanti a Bozhinov, Mariani tira fuori il cartellino giallo, ammonito per simulazione.

Mariani non abbocca alle simulazioni

Al 57′ Aebischer penetra in area di rigore della Fiorentina e si lascia cadere: anche in questo caso nulla di fatto. Al 62′ ammonito Marin che frena la ripartenza di Solomon. Al 79′ ammonito Cuadrado, che era appena entrato, per fallo tattico ai danni di Kean. Al 92′ giallo per Fabbian per perdita di tempo, poco dopo ammonito anche Fazzini per fallo su Cuadrado. Dopo 5′ di recupero Fiorentina-Pisa finisce 1-0.

Chi è l’arbitro Mariani

43 anni Maurizio Mariani, la scelta per Fiorentina-Pisa, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 da ragazzino sogna di arruolarsi in Marina. A 16 anni arriva la decisione di intraprendere la carriera da arbitro quando a Venezia, in procinto di terminare gli studi presso la Scuola navale militare Francesco Morosini, sceglie di partecipare al corso arbitri. Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. Ultima uscita in Milan-Como.

I precedenti con Fiorentina e Pisa

Erano quattro i precedenti di Mariani alla direzione del Pisa (3 ko e una vittoria). Per i viola in 18 precedenti con Mariani erano arrivate 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Fabbri IV uomo, Gariglio al Var e Fourneau all’Avar, l’arbitro di Fiorentina-Pisa ha ammonito Caracciolo, Dodo, Marin, Kean, Fabbian, Fazzini.