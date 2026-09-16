Fiorentina-Pisa, moviola: la svista dell’arbitro poteva costare cara, errore da matita blu

La prova dell’arbitro Marinelli al Franchi nel match di coppa Italia analizzato al microscopio dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, quattro gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un solo vero errore ma piuttosto grave per Marinelli nella gara di coppa Italia. Giuste le 4 ammonizioni ma pesa il non aver visto un rigore netto per la Fiorentina nel primo tempo, quando le due squadre erano ancora sullo 0-0. Vediamo cosa è successo al Franchi.

Fiorentina-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo gialo al 5′, è per Mastantuono, che perde palla a centrocampo e stende un avversario. Ammonito al 35′ Loyola per un intervento ruvido su Mastantuono. Al 36′ servito in area Gnonto che entra in contatto con un difensore e va a terra, per l’arbitro non c’è niente. Regolare al 40′ il gol di Pellegrino. Rischia prima del riposo Mastantuono Mastantuono che protesta dopo essere franato addosso a Canestrelli che interviene senza far fallo L’arbitro gli ricorda che è già ammonito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rigore negato

Al 42′ veementi proteste dei viola. Pellegrino si fa spazio e viene tirato giù per la maglia da Caracciolo: il contatto inizia fuori area ma si chiude dopo, l’arbitro lascia correre. Al 52′ ammonito Canestrelli per fallo su Mastantuono, tre minuti dopo il giallo tocca a Valdepenas per proteste, Validi i gol di Gnonto al 71′ e di Goncales al 92′, dopo il recupero finisce 3-0 per i viola che ora affronteranno il Napoli.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Mediaset Graziano Cesari che si sofferma sui due rigori negati: “Sul primo caso poche considerazioni, è Gnonto che colpisce il difensore, Marinelli è piazzato e vede benissimo, al 42′ invece sulle proteste di Pellegrino l’arbitro è lontanissimo. Caracciolo col braccio sinistro trattiene la maglia del giocatore che si allunga, appoggio anche la mano sinistra sulla spalla di Pellegrino, gli rallenta anche la corsa. Marinelli dice no, ma la trattenuta va punita all’inizio, non alla fine. C’era il rigore”.

Chi è l’arbitro Marinelli

Livio Marinelli è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016 ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo.

I precedenti tra le due squadre

Erano 12 i precedenti ufficiali tra Fiorentina e Pisa disputati a Firenze. Il bilancio comprendeva undici partite di campionato e una di Coppa Italia di Serie C. I nerazzurri avevano ottenuto tre pareggi e otto sconfitte in campionato mentre l’unica vittoria è arrivata in coppa.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Di Giacinto con Mazzoni IV uomo, Santoro al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Mastantuono, Loyola, Canestrelli, Valdepenas.