Fiorentina-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina–Pisa è uno scontro salvezza pesantissimo della 26a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 23 febbraio 2026 alle 18.30. La Fiorentina è 18ª con 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 29 gol fatti, 39 subiti), mentre il Pisa è 19° a quota 15 (1 vittoria, 12 pareggi, 12 ko; 20 reti segnate, 42 incassate). Derby toscano ad alta tensione: punti pesanti per risalire, difese da registrare e attacchi chiamati a sbloccarsi.
- Probabili formazioni
- Gli indisponibili
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Fiorentina-Pisa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Fiorentina e Pisa
Probabili formazioni
Al Franchi, la Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-3-3: dietro spinta di Dodô e coppia centrale Comuzzo–Ranieri, con Parisi a sinistra; in mezzo regia a Fagioli con Fabbian e Brescianini a cucire gioco; davanti Harrison e Fazzini ai lati di Piccoli. L’assenza per squalifica di Mandragora e gli stop di de Gea, Gudmundsson, Kean (in dubbio), Sabiri e Lamptey potrebbero indirizzare verso scelte conservative. La Pisa si va verso il 3-4-2-1: dietro Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; sulle corsie Toure e Angori con cerniera Loyola–Aebischer; sulla trequarti Moreo e Tramoni alle spalle di Stojilković. Opzioni a gara in corso potrebbero essere Cuadrado e Stengs.
- Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.
- Pisa (3-4-2-1): Andrade; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilković.
Gli indisponibili
Capitolo assenze: la Fiorentina deve rinunciare a profili chiave, con Mandragora squalificato e una lista di infortuni che potrebbe ridurre le rotazioni tra porta, corsie e trequarti. In casa Pisa, pesano gli stop tra i pali e in mediana; assenze che potrebbero suggerire un approccio accorto e cambi programmati nella ripresa.
- Fiorentina: de Gea (infortunio alla mano); Gudmundsson (infortunio alla caviglia); Kean (in dubbio – infortunio alla caviglia); Sabiri (infortunio alla coscia); Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore); Mandragora (squalifica per somma di ammonizioni).
- Pisa: Scuffet (infortunio muscolare); Vural (infortunio al ginocchio); Denoon (infortunio alla caviglia).
Le ultime partite giocate
La Fiorentina alterna colpi esterni e passi falsi in casa, ma dà segnali di ripresa. Il Pisa fatica a invertire la rotta: pareggi utili ma troppe sconfitte pesano, specie contro le big. Attenzione ai finali: entrambe hanno perso punti da vantaggio.
|Fiorentina
|ok
|ko
|ko
|x
|ok
|Pisa
|x
|ko
|ko
|x
|ko
Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 7 punti, il Pisa 2. Questo il dettaglio:
- Fiorentina
Bologna-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Napoli-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Torino 2-2; Como-Fiorentina 1-2
- Pisa
Pisa-Atalanta 1-1; Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2
L’arbitro di Fiorentina-Pisa
Dirige Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Tegoni; IV Fabbri; VAR Gariglio; AVAR Fourneau. In questa Serie A 2025-26 Mariani ha arbitrato 10 gare: 5 rigori assegnati, 39 ammonizioni, 1 espulsione, media 4.0 cartellini a partita; 248 falli fischiati e 38 fuorigioco segnalati.
Informazioni interessanti sul match
Storia e numeri spingono la Fiorentina, ma l’urgenza di punti rende il derby imprevedibile. La Viola non subisce gol contro il Pisa in Serie A da sei incroci e in casa è imbattuta con i nerazzurri. Gli ospiti, però, hanno strappato pareggi nei derby recenti e proveranno a rompere un digiuno di vittorie che dura da 14 turni. Curiosità avanzate: entrambe sotto-performano rispetto agli xG e perdono molti punti da vantaggio. Occhio a Kean, a caccia di continuità, e a Tramoni, incisivo in trasferta. Il quadro suggerisce una gara sporca, tanta battaglia a centrocampo e dettagli decisivi sui piazzati.
- La Fiorentina arriva da sei clean sheet di fila contro il Pisa in Serie A: con un altro manterrebbe una striscia record assoluta contro un’unica avversaria.
- Il Pisa ha vinto una sola volta in 15 sfide di A con la Fiorentina (2-1 nel 1987): negli ultimi incroci, tre pari e tre ko senza segnare.
- Al Franchi la Fiorentina è imbattuta contro il Pisa (4V, 3N) e ha vinto le ultime due con un 7-0 complessivo.
- Nei derby toscani recenti la Fiorentina ha pareggiato spesso; il Pisa non vince da sette e non ha trovato gol nelle ultime sei contro la Viola.
- Dopo il 2-1 sul Como, la Viola potrebbe centrare due successi consecutivi per la prima volta in stagione, restando imbattuta in 6 delle ultime 8.
- Il Pisa è senza vittorie da 14 turni (6N, 8P): quota da non oltrepassare per non eguagliare un record negativo nella stessa stagione.
- Underperformance offensiva: Fiorentina -9.5 gol rispetto agli xG, Pisa -6.5; cinismo da ritrovare in area.
- Punti dilapidati: la Fiorentina ne ha persi 22 da vantaggio, il Pisa 15; gestione del risultato nel mirino.
- Kean ha segnato nelle ultime due presenze di A: in viola ha già vissuto strisce più lunghe e vorrà ripetersi.
- Tramoni ha partecipato a tre gol nelle ultime tre trasferte di A: forma utile per colpire in contropiede.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Pisa
Possesso dalla parte della Fiorentina (52% contro 40.3%), che però segna 29 gol e incassa 39; il Pisa è più reattivo ma meno produttivo (20 fatti, 42 subiti). Precisione al tiro simile (Viola 38.3%, nerazzurri 36.5), clean sheet: 3 contro 5. Attenzione alle palle inattive e alla gestione del vantaggio, talloni d’Achille per entrambe.
Focus sui singoli: capocannonieri Kean (7) e Moreo (5). Miglior assistman viola Fagioli (3, come Gudmundsson), per il Pisa Léris (3). Più ammoniti: Pongračić (8) e Caracciolo (5). Espulsioni: Viti (1) per la Viola; Nzola e Touré (1) per i nerazzurri. Portieri: de Gea 3 clean sheet; Semper 4.
|Fiorentina
|Pisa
|Partite giocate
|25
|25
|Numero di partite vinte
|4
|1
|Numero di partite pareggiate
|9
|12
|Numero di partite perse
|12
|12
|Gol totali segnati
|29
|20
|Gol totali subiti
|39
|42
|Media gol subiti per partita
|1.56
|1.68
|Percentuale possesso palla
|52.0
|40.3
|Tiri nello specchio
|92
|70
|Percentuale di tiri in porta
|38.33
|36.46
|Cartellini gialli
|54
|51
|Cartellini rossi
|1
|2
|Capocannoniere
|Kean 7
|Moreo 5
|Top assistman
|Fagioli 3
|Léris 3
|Portiere: clean sheet
|de Gea 3
|Semper 4
