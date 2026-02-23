Fiorentina-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Pisa di Serie A 2025-26, 26a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Fiorentina–Pisa è uno scontro salvezza pesantissimo della 26a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il 23 febbraio 2026 alle 18.30. La Fiorentina è 18ª con 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 29 gol fatti, 39 subiti), mentre il Pisa è 19° a quota 15 (1 vittoria, 12 pareggi, 12 ko; 20 reti segnate, 42 incassate). Derby toscano ad alta tensione: punti pesanti per risalire, difese da registrare e attacchi chiamati a sbloccarsi.

Probabili formazioni

Al Franchi, la Fiorentina dovrebbe ripartire dal 4-3-3: dietro spinta di Dodô e coppia centrale Comuzzo–Ranieri, con Parisi a sinistra; in mezzo regia a Fagioli con Fabbian e Brescianini a cucire gioco; davanti Harrison e Fazzini ai lati di Piccoli. L’assenza per squalifica di Mandragora e gli stop di de Gea, Gudmundsson, Kean (in dubbio), Sabiri e Lamptey potrebbero indirizzare verso scelte conservative. La Pisa si va verso il 3-4-2-1: dietro Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; sulle corsie Toure e Angori con cerniera Loyola–Aebischer; sulla trequarti Moreo e Tramoni alle spalle di Stojilković. Opzioni a gara in corso potrebbero essere Cuadrado e Stengs.

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fabbian, Fagioli, Brescianini; Harrison, Piccoli, Fazzini.

Pisa (3-4-2-1): Andrade; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilković.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Fiorentina deve rinunciare a profili chiave, con Mandragora squalificato e una lista di infortuni che potrebbe ridurre le rotazioni tra porta, corsie e trequarti. In casa Pisa, pesano gli stop tra i pali e in mediana; assenze che potrebbero suggerire un approccio accorto e cambi programmati nella ripresa.

Fiorentina : de Gea (infortunio alla mano); Gudmundsson (infortunio alla caviglia); Kean (in dubbio – infortunio alla caviglia); Sabiri (infortunio alla coscia); Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore); Mandragora (squalifica per somma di ammonizioni).

: (infortunio alla mano); (infortunio alla caviglia); (in dubbio – infortunio alla caviglia); (infortunio alla coscia); (lesione del legamento crociato anteriore); (squalifica per somma di ammonizioni). Pisa: Scuffet (infortunio muscolare); Vural (infortunio al ginocchio); Denoon (infortunio alla caviglia).

Le ultime partite giocate

La Fiorentina alterna colpi esterni e passi falsi in casa, ma dà segnali di ripresa. Il Pisa fatica a invertire la rotta: pareggi utili ma troppe sconfitte pesano, specie contro le big. Attenzione ai finali: entrambe hanno perso punti da vantaggio.

Fiorentina ok ko ko x ok Pisa x ko ko x ko

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 7 punti, il Pisa 2. Questo il dettaglio:

Fiorentina

Bologna-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Napoli-Fiorentina 2-1; Fiorentina-Torino 2-2; Como-Fiorentina 1-2

Pisa

Pisa-Atalanta 1-1; Inter-Pisa 6-2; Pisa-Sassuolo 1-3; Verona-Pisa 0-0; Pisa-Milan 1-2

L’arbitro di Fiorentina-Pisa

Dirige Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Tegoni; IV Fabbri; VAR Gariglio; AVAR Fourneau. In questa Serie A 2025-26 Mariani ha arbitrato 10 gare: 5 rigori assegnati, 39 ammonizioni, 1 espulsione, media 4.0 cartellini a partita; 248 falli fischiati e 38 fuorigioco segnalati.

Informazioni interessanti sul match

Storia e numeri spingono la Fiorentina, ma l’urgenza di punti rende il derby imprevedibile. La Viola non subisce gol contro il Pisa in Serie A da sei incroci e in casa è imbattuta con i nerazzurri. Gli ospiti, però, hanno strappato pareggi nei derby recenti e proveranno a rompere un digiuno di vittorie che dura da 14 turni. Curiosità avanzate: entrambe sotto-performano rispetto agli xG e perdono molti punti da vantaggio. Occhio a Kean, a caccia di continuità, e a Tramoni, incisivo in trasferta. Il quadro suggerisce una gara sporca, tanta battaglia a centrocampo e dettagli decisivi sui piazzati.

La Fiorentina arriva da sei clean sheet di fila contro il Pisa in Serie A: con un altro manterrebbe una striscia record assoluta contro un’unica avversaria.

arriva da sei clean sheet di fila contro il in Serie A: con un altro manterrebbe una striscia record assoluta contro un’unica avversaria. Il Pisa ha vinto una sola volta in 15 sfide di A con la Fiorentina (2-1 nel 1987): negli ultimi incroci, tre pari e tre ko senza segnare.

ha vinto una sola volta in 15 sfide di A con la (2-1 nel 1987): negli ultimi incroci, tre pari e tre ko senza segnare. Al Franchi la Fiorentina è imbattuta contro il Pisa (4V, 3N) e ha vinto le ultime due con un 7-0 complessivo.

è imbattuta contro il (4V, 3N) e ha vinto le ultime due con un 7-0 complessivo. Nei derby toscani recenti la Fiorentina ha pareggiato spesso; il Pisa non vince da sette e non ha trovato gol nelle ultime sei contro la Viola.

ha pareggiato spesso; il non vince da sette e non ha trovato gol nelle ultime sei contro la Viola. Dopo il 2-1 sul Como , la Viola potrebbe centrare due successi consecutivi per la prima volta in stagione, restando imbattuta in 6 delle ultime 8.

, la Viola potrebbe centrare due successi consecutivi per la prima volta in stagione, restando imbattuta in 6 delle ultime 8. Il Pisa è senza vittorie da 14 turni (6N, 8P): quota da non oltrepassare per non eguagliare un record negativo nella stessa stagione.

è senza vittorie da 14 turni (6N, 8P): quota da non oltrepassare per non eguagliare un record negativo nella stessa stagione. Underperformance offensiva: Fiorentina -9.5 gol rispetto agli xG, Pisa -6.5; cinismo da ritrovare in area.

-9.5 gol rispetto agli xG, -6.5; cinismo da ritrovare in area. Punti dilapidati: la Fiorentina ne ha persi 22 da vantaggio, il Pisa 15; gestione del risultato nel mirino.

ne ha persi 22 da vantaggio, il 15; gestione del risultato nel mirino. Kean ha segnato nelle ultime due presenze di A: in viola ha già vissuto strisce più lunghe e vorrà ripetersi.

ha segnato nelle ultime due presenze di A: in viola ha già vissuto strisce più lunghe e vorrà ripetersi. Tramoni ha partecipato a tre gol nelle ultime tre trasferte di A: forma utile per colpire in contropiede.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Pisa

Possesso dalla parte della Fiorentina (52% contro 40.3%), che però segna 29 gol e incassa 39; il Pisa è più reattivo ma meno produttivo (20 fatti, 42 subiti). Precisione al tiro simile (Viola 38.3%, nerazzurri 36.5), clean sheet: 3 contro 5. Attenzione alle palle inattive e alla gestione del vantaggio, talloni d’Achille per entrambe.

Focus sui singoli: capocannonieri Kean (7) e Moreo (5). Miglior assistman viola Fagioli (3, come Gudmundsson), per il Pisa Léris (3). Più ammoniti: Pongračić (8) e Caracciolo (5). Espulsioni: Viti (1) per la Viola; Nzola e Touré (1) per i nerazzurri. Portieri: de Gea 3 clean sheet; Semper 4.

Fiorentina Pisa Partite giocate 25 25 Numero di partite vinte 4 1 Numero di partite pareggiate 9 12 Numero di partite perse 12 12 Gol totali segnati 29 20 Gol totali subiti 39 42 Media gol subiti per partita 1.56 1.68 Percentuale possesso palla 52.0 40.3 Tiri nello specchio 92 70 Percentuale di tiri in porta 38.33 36.46 Cartellini gialli 54 51 Cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Kean 7 Moreo 5 Top assistman Fagioli 3 Léris 3 Portiere: clean sheet de Gea 3 Semper 4

FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Pisa? Fiorentina-Pisa si gioca il 23 febbraio 2026 alle ore 18:30. Dove si gioca Fiorentina-Pisa? La partita si disputa allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Pisa? L’arbitro è Maurizio Mariani; assistenti Bindoni e Tegoni; IV Fabbri; VAR Gariglio; AVAR Fourneau.