Fiorentina: Pjaca arriva, via Thereau

Dopo giorni di stallo la Fiorentina accelera la trasformazione del suo attacco. Come riporta La Nazione, Cyril Thereau sembra sempre più vicino alla cessione: l'ex Udinese è nel mirino del Parma, da tempo in contatto con il club toscano. Lo scoglio è l'ingaggio del transalpino, che a Firenze percepisce 700mila euro a stagione.

In entrata, passi in avanti per Pjaca. Diego e Andrea Della Valle a Milano hanno parlato con Beppe Marotta e Fabio Paratici. Presente al vertice anche l’agente Fifa, Giuseppe Riso. Obiettivo, accelerare la trattativa: il ragazzo ha già trovato l'intesa con i viola.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 10:40