Fiorentina, polemica per la fascia di Davide Astori

La fascia di Davide Astori non si tocca. A Firenze e dintorni fioccano le petizioni e le prese di posizione contro la controversa disposizione della Lega di serie A, che da quest'anno vieta l'utilizzo di fasce da capitano personalizzate, come accaduto invece nei campionati precedenti.

La Fiorentina non ci sta e dal ritiro della Nazionale il terzino Davide Biraghi non ha dubbi: "La nostra fascia, quella che indossa Pezzella, non c’è neanche bisogno di descriverla. Ci rappresenta e non deve essere messa mai in discussione. Disposti a pagare la multa dalla Lega? Certamente, perché non c’è niente di male nel ricordare un grande uomo, un nostro grande compagno e una nostra guida come era Davide", sono le sue parole da Coverciano. La fascia personalizzata di Astori è bianca, con la scritta 'DA13'. Nel club gigliato ci tengono molto, e lo stesso vale per la tifoseria: in rete sono state aperte alcune petizioni per mantenerla, nonostante possibile multe o squalifiche.

A Violachannel, la bandiera Giancarlo Antognoni ha ribadito l'attaccamento del club al suo capitano scomparso lo scorso marzo: "Davide è sempre con noi e nel cuore di tutti i fiorentini. Il suo ricordo è sempre vivo e la squadra oltre a giocare per se stessa gioca sempre per Davide".

Altri ribelli contro la regola delle fasce sono stati nelle ultime giornate Daniele De Rossi e il Papu Gomez, che sui social si è sfogato così: "Due anni fa, quando nessuno aveva mai fatto caso alle fasce, ho avuto questa bellissima idea di creare disegni che mi rappresentano come Capitano, ogni partita una diversa e sempre senza mancare di rispetto, ma purtroppo nel calcio di oggi, i giocatori contano sempre di meno".

Intanto il giudice sportivo ha fatto sapere che per ora non è stata presa nessuna sanzione nei confronti dei capitani ribelli, ma che dalla prossima giornata non si faranno sconti.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 11:35