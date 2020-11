Fiorentina: Prandelli smentisce una voce di mercato

Cesare Prandelli lavora al suo secondo debutto sulla panchina della Fiorentina contro il Benevento. Secondo La Nazione, il modulo sarà un 4-2-3-1 con Amrabat e Pulgar a centrocampo e il tridente di trequartisti Ribery-Kouame-Castrovilli dietro all’unica punta Vlahovic (o Cutrone). Callejon inizialmente in panchina.

Intanto, sempre secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, è stato smentito un interesse del club viola per Mario Balotelli: Cesare Prandelli non l’avrebbe preso mai in considerazione per un possibile ingaggio a gennaio.

OMNISPORT | 20-11-2020 08:33