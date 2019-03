Fiorentina, Prandelli vuota il sacco e attacca

L'ex tecnico della Fiorentina, ora al Genoa, Cesare Prandelli in un'intervista al Corriere dello Sport è tornato sul suo rapporto con Firenze e con il club viola. "Sono molto legato a questa città, all’inizio non capivo lo spirito fiorentino, ma poi è nato un grande rapporto. La generosità di questa gente è enorme, non dimenticherò mai tutte le manifestazioni d’affetto e il minuto di silenzio dopo la morte di Manuela".

Poi torna sul suo addio: "Perchè lasciai la Fiorentina? Chiariamo subito: sono stato lasciato. Avrei voluto portare un trofeo, ma in società mi dissero che dovevano ridimensionare e che avevano fretta di tesserare Mihajlovic, così io ero libero di trovarmi un’altra sistemazione. La Juventus mi voleva ma io amavo la Fiorentina, così chiamai Bettega e rifiutai. Nonostante questo, lessi poco dopo che Diego Della Valle mi dava del traditore perchè volevo andare ai bianconeri…".

SPORTAL.IT | 25-03-2019 11:40