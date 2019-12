Fiorentina, prende quota Iachini

Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, ci si interroga a Firenze sul nome di colui che ne prenderà il posto come allenatore della Fiorentina.

Per tale ruolo si è parlato anche di Luciano Spalletti, e non tramonta l'ipotesi di un ritorno in riva all'Arno di Cesare Prandelli. Altri nomi alternativi sarebbero quelli di Ballardini e Di Biagio, ma secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' l'attuale favorito numero uno sarebbe un altro.

Si tratta di Beppe Iachini, tecnico dalla grande esperienza e che a sua volta vivrebbe un ritorno a casa: alla Fiorentina infatti ci è già stato, anche se solo da giocatore nel corso degli anni '90.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 09:23