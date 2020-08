Fiorentina, prima risposta da Javi Martinez

Quella di Javi Martinez alla Fiorentina è più di una suggestione. Dopo il primo sondaggio da parte del club viola, è lo stesso jolly difensivo del Bayern Monaco, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, a confermare il suo interesse per l’offerta dei gigliati: la trattativa può ufficialmente partire.

Il Bayern, non è un mistero, ha aperto da tempo ad offerte per lo spagnolo, il cui contratto scade nel 2021 e non sarà rinnovato a meno di sorprese. Serve però l’accordo economico con la Fiorentina per la cessione, un accordo che potrà arrivare quando la lunghissima stagione dei bavaresi, impegnati in semifinale di Champions League, volgerà al termine.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 19-08-2020 11:12