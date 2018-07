Fiorentina, problemi per Battaglia

Secondo diverse indiscrezioni, l'arrivo di Rodrigo Battaglia a Firenze si è complicato nelle ultime ore a causa di un rallenamento dello Sporting Lisbona.

La società portoghese non avrebbe ancora in mente il piano per chiarire le questioni societarie e tutte le operazioni in entrata e in uscita sembrano essere bloccate.

Un altro ostacolo è rappresentato dalla richiesta che lo Sporting ha fatto recapitare alla Fiorentina: dieci milioni di euro per privarsi del centrocampista argentino in scadenza nel 2022

SPORTAL.IT | 07-07-2018 14:50