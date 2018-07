Fiorentina pronta a rimandare Eysseric in Francia

Una delle grandi speranze del mercato della Fiorentina di un anno fa rischia di salutare già la truppa viola.

Si tratta di Valentin Eysseric, trequartista francese giunto in Toscana dopo un'ottima stagione al Nizza e autore invece di una stagione piuttosto opaca in maglia gigliata, come dimostra la sola rete realizzata in 21 presenze in serie A.

Sul giocatore c'era la grande fiducia della società, come dimostra il fatto che gli era stata affidata la maglia numero 10. Una fiducia che sembra essere terminata. Sembra infatti vicino il ritorno in patria del giocatore, che fa gola a Saint-Etienne, Nantes e soprattutto Olympique Marsiglia, disposto ad assicurarsi Eysseric a cifre che Pantaleo Corvino potrebbe ritenere interessanti, monetizzando dalla partenza di un giocatore che in riva all'Arno purtroppo ha steccato.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 13:20