Fiorentina, proposto uno scambio al Sassuolo

La Fiorentina al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Iachini, soprattutto in difesa e a centrocampo. Per il reparto di mezzo è fitta la trattativa con il Sassuolo per Duncan: i neroverdi vogliono 20 milioni di euro, ma i gigliati sperano di ottenere uno sconto inserendo Sottil nella trattativa.

Per la difesa occhi puntati sul difensore del Lecce Dell'Orco e sul centrale della Spal Igor. Chiesta alla Roma Juan Jesus in prestito con riscatto non obbligatorio.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 11:04