Fiorentina, psicodramma anche in Conference: perde a Losanna, niente ottavi. Le possibili rivali ai playoff

Ancora una sconfitta per la formazione di Vanoli: 1-0 in casa degli svizzeri, con una vittoria avrebbe chiuso in top 8. Tutte le qualificate e gli scenari in vista del sorteggio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Lo psicodramma della Fiorentina continua in Europa. Dall’Arno alle Alpi, dal Franchi alla Svizzera: lo scenario è sempre lo stesso, con gli sguardi afflitti e persi nel vuoto dei calciatori e il risultato che penalizza, ancora una volta, la squadra di Vanoli. Se in Serie A i Viola sono malinconicamente ultimi e staccatissimi in fondo alla classifica, in Conference League il verdetto è ugualmente amaro: niente qualificazione diretta agli ottavi, che sarebbe arrivata con un successo a Losanna. Hanno vinto gli elvetici, alla Fiorentina toccherà giocare il doppio playoff di febbraio. Uno scenario devastante, per una squadra che dovrebbe concentrare tutti i suoi sforzi per evitare la retrocessione.

Conference League, Fiorentina sconfitta di misura a Losanna

Non è bastato il turnover varato a Losanna per rinvigorire una squadra che sembra svuotata a livello mentale. In porta ha giocato il giovane Martinelli, in difesa spazio a Viti, a centrocampo a Richardson, Nicolussi Caviglia e a Kouadio, schierato sulla destra. Rinnovata anche la coppia d’attacco, col duo Dzeko-Piccoli. Risultato? Primo tempo senza troppe occasioni. Poi, nella ripresa, il gol di Sigua al minuto 14, poco dopo che Vanoli aveva inserito Fortini per Kouame. Sono entrati pure Kean, Mandragora (protagonista di un “incidente” all’ingresso in campo, la fascia finita a terra: “Solo un malinteso, volevo affrettare i tempi”), Gudmundsson e Dodo, ma – a parte qualche chance sul filo del fuorigioco – i viola non hanno prodotto praticamente niente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Viola ai playoff contro Jagiellonia oppure Omonia: il sorteggio

Nove punti in classifica, tre vittorie e tre sconfitte: questo il magro bilancio per i viola nella league phase di Conference League. Il piazzamento finale, il quindicesimo posto, costringerà i viola a disputare i playoff. Contro chi? Una tra i polacchi dello Jagiellonia Byalistok e i ciprioti dell’Omonia Nicosia, rispettivamente 17ma e 18ma classificata. Unico piccolo vantaggio: la possibilità di giocare la sfida di ritorno in casa. Poi però, in caso di passaggio del turno, agli ottavi i viola dovrebbero vedersela con la prima o la seconda: i francesi dello Strasburgo o i polacchi del Rakow. Il sorteggio è in programma il prossimo 16 gennaio.

Conference League: la situazione, la classifica e le qualificate

A sorpresa, amancare la qualificazione diretta agli ottavi è stato pure il Crystal Palace, formazione che sta volando in Premier League: “colpa” del 2-2 casalingo coi finlandesi del KUPS. Le otto squadre ammesse direttamente agli ottavi di finale sono Strasburgo, Rakow, AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e AEK Larnaca. Ecco la classifica finale della fase eliminatoria (dalla nona alla 24ma agli spareggi):