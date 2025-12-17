Fiorentina, rabbia incontrollabile dopo il k.o. col Sassuolo: il retroscena per cui i neroverdi hanno chiesto i danni

Al termine della gara dell’ormai celebre rigore “rubato” da Mandragora a Kean i viola avrebbero scatenato la propria furia, distruggendo lo spogliatoio

Dopo la sconfitta col Sassuolo lo spogliatoio della Fiorentina si sarebbe spaccato non solo in senso figurato, ma anche letterale: la rivelazione è dell’ex calciatore Massimo Orlando, secondo cui i viola, in preda alla rabbia, avrebbero fatto volare sedie e bottiglie, causando numerosi danni nella pancia del Mapei Stadium. Il club di casa avrebbe chiesto un risarcimento.

Fiorentina, lo spartiacque col Sassuolo

La partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo rischia di passare alla storia come un momento chiave della terribile stagione della Fiorentina: la sconfitta per 3-1 subita in rimonta, da un certo punto di vista, rappresenta l’elemento meno drammatico di quanto accaduto ai viola al Mapei Stadium. Quella gara, infatti, potrebbe essere stato il punto più basso raggiunto dai fiorentini, almeno a giudicare dall’ultimo retroscena svelato da Massimo Orlando, opinionista ed ex calciatore viola.

Il retroscena sullo spogliatoio spaccato

Ospite di Toscana Tv, Orlando ha raccontato che al termined della gara i giocatori della Fiorentina si sarebbero lasciati andare ad una violenta lite all’interno dello spogliatoio, che sarebbe stato parzialmente distrutto. “Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano”, ha raccontato l’ex giocatore, senza però fare i nomi dei protagonisti della rissa.

Fatto sta che l’episodio si sarebbe verificato al termine di una gara che aveva visto Rolando Mandragora e Moise Kean discutere per chi dovesse calciare un rigore: il penalty venne trasformato dal centrocampista, con l’attaccante che neanche esultò per il gol del compagno. L’episodio è stato poi minimizzato dallo stesso Kean, ma di sicuro non ha contribuito a dare un’immagine di unità della Fiorentina.

La richiesta di risarcimento

Orlando ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio al suo racconto: una volta uscita la Fiorentina, i dirigenti del Sassuolo sarebbero rimasti scioccati dai danni prodotti dai giocatori viola e avrebbero successivamente chiesto al club viola di intervenire con un risarcimento.

Al momento la dirigenza guidata dal presidente Rocco Commisso non ha commentato o smentito il retroscena svelato da Orlando, fatto sta che l’episodio confermerebbe l’immagine di una squadra spaccata, non in possesso di quello spirito di gruppo necessario a raggiungere la salvezza. E che, paradossalmente, alleggerirebbe la posizione del tecnico Paolo Vanoli, a cui il club ha dato un ultimatum in vista della gara con l’Udinese di domenica: vittoria o esonero.