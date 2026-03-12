Dove vedere Fiorentina-Rakow in tv e streaming, ottavi di finale Conference League 2025/2026: orario, probabili formazioni e arbitro

La Fiorentina ospita il Rakow nell’andata degli ottavi di Conference League: tutte le info sul match, rotazioni in vista per Vanoli

La Fiorentina torna in campo in Europa per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, dove affronterà il Rakow in una sfida inedita nelle competizioni ufficiali. I viola cercano riscatto dopo un periodo complicato in campionato, mentre i polacchi arrivano all’appuntamento con entusiasmo dopo gli ultimi risultati positivi e un cammino europeo fin qui convincente. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita, come arrivano le due squadre e le probabili formazioni della sfida.

Fiorentina-Rakow, dove vederla

La partita d’andata degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Rakow sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Il match sarà visibile anche in streaming su NOW, tramite l’app disponibile su smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e su Sky Go.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come arrivano le squadre al match

La Fiorentina arriva all’appuntamento europeo dopo un momento non semplice in campionato: nelle ultime due giornate di Serie A sono arrivati una sconfitta e un pareggio, con lo 0-0 contro il Parma nell’ultimo turno. Dall’altra parte il Rakow si presenta con il morale alto dopo la vittoria nell’ultima giornata del campionato polacco, risultato che ha rilanciato la squadra nella corsa alle prime posizioni. Le due formazioni non si sono mai affrontate in gare ufficiali.

In classifica la Fiorentina occupa il quartultimo posto con 25 punti, uno in più della Cremonese terzultima, mentre il Rakow è quarto a quota 37, a quattro lunghezze dallo Zagłębie Lubin capolista. In casa viola si procede con cautela sul recupero di Moise Kean, fermato da un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare l’ultima gara: lo staff medico lavora per rimetterlo a disposizione di Paolo Vanoli in vista della sfida contro la Cremonese. Intanto sono attese alcune rotazioni, con Fabiano Parisi titolare, Oliver Christensen tra i pali e spazio anche a Niccolò Fortini, Balbo sulle fasce e Jacopo Fazzini a centrocampo. Il Rakow, invece, rappresenta una delle sorprese di questa Conference League: la formazione polacca ha chiuso la fase a girone unico al secondo posto, rimanendo imbattuta.

GURDA LA FIORENTINA LIVE SU NOW

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3) : Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fabbian, Ndour, Fazzini; Parisi, Piccoli, Harrison. All. Vanoli.

: Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Fabbian, Ndour, Fazzini; Parisi, Piccoli, Harrison. RAKOW (3-4-3): Zych; Mosor, Racovitan, Svarnas; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Lopez, Brunes, Makuch. All. Tomczyk.

L’arbitro di Fiorentina-Rakow

Sarà il bulgaro Georgi Kabakov l’arbitro designato dalla UEFA per dirigere Fiorentina-Rakow, gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League in programma giovedì allo Stadio Artemio Franchi con calcio d’inizio alle 21. Martin Margaritov e Martin Venev saranno gli assistenti, quarto uomo Radoslav Gidzhenov. Al Var ci sarà Dragomir Draganov, come Avara Nikola Popov.