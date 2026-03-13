Fiorentina-Rakow, moviola: il cugino di Haaland, il nipote di Tudor e i dubbi sul rigore al 92’

Metro severo quello utilizzato dal polacco Kabakow soprattutto nella ripresa, quando la gara si è fatta più accesa. Decisivo il rigore concesso nel recupero, vediamo cosa è successo al Franchi.
Fiorentina-Rakow, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 32′, è per Struski per un pestone su Gosens. Al 48′ ammonito Ranieri che entra rovinosamente su Makuch. Regolare al 60′ il gol di Brunes, cugino di Haaland così come due minuti dopo il pari di Ndour. Al 74′ ammonito il tecnico polacco Tomczyk per proteste. All’81’ ammonito Fran Tudor, nipote dell’ex tecnico della Juve, per uno sgambetto ai danni di Parisi.
I dubbi sul rigore
Scena al contrario all’85’ con giallo per Parisi. All’89’ la svolta: su cross di Dodo dalla destra, braccio largo di Arsenic, che col corpo era fuori dall’area, ma col braccio era dentro: per l’arbitro è rigore nonostante le proteste dei polacchi e dal dischetto Gudmundsson fissa il risultato sul 2-1. Al 96′ ammoniti Fagioli per un fallo su Repka e Zych, per proteste.
I precedenti con le due squadre
Prima volta in assoluto per il fischietto bulgaro Georgi Kabakov con i viola e i polacchi che tra di loro non si erano mai affrontati prima.
L’arbitro ha ammonito 6 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Margaritov e Venev con Gidzhenov IV uomo, Draganov al Var e Popov all’Avar, l’arbitro del match ha ammonto Struski, Ranieri, Tudor, Parisi, Fagioli, Zych.