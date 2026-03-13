Fiorentina-Rakow, moviola: il cugino di Haaland, il nipote di Tudor e i dubbi sul rigore al 92’

La prova dell’arbitro Kabakow al Franchi nell’andata degli ottavi di Conference analizzata al microscopio, il fischietto polacco ne ha ammoniti sei

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Metro severo quello utilizzato dal polacco Kabakow soprattutto nella ripresa, quando la gara si è fatta più accesa. Decisivo il rigore concesso nel recupero, vediamo cosa è successo al Franchi.

Fiorentina-Rakow, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 32′, è per Struski per un pestone su Gosens. Al 48′ ammonito Ranieri che entra rovinosamente su Makuch. Regolare al 60′ il gol di Brunes, cugino di Haaland così come due minuti dopo il pari di Ndour. Al 74′ ammonito il tecnico polacco Tomczyk per proteste. All’81’ ammonito Fran Tudor, nipote dell’ex tecnico della Juve, per uno sgambetto ai danni di Parisi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I dubbi sul rigore

Scena al contrario all’85’ con giallo per Parisi. All’89’ la svolta: su cross di Dodo dalla destra, braccio largo di Arsenic, che col corpo era fuori dall’area, ma col braccio era dentro: per l’arbitro è rigore nonostante le proteste dei polacchi e dal dischetto Gudmundsson fissa il risultato sul 2-1. Al 96′ ammoniti Fagioli per un fallo su Repka e Zych, per proteste.

I precedenti con le due squadre

Prima volta in assoluto per il fischietto bulgaro Georgi Kabakov con i viola e i polacchi che tra di loro non si erano mai affrontati prima.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Margaritov e Venev con Gidzhenov IV uomo, Draganov al Var e Popov all’Avar, l’arbitro del match ha ammonto Struski, Ranieri, Tudor, Parisi, Fagioli, Zych.