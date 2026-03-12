Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola, Dodò lascia il segno

Due certezze sta maturando la Fiorentina in questa Conference League: la competizione è tutt’altro che facile, e le squadre polacche sono ossi duri da rodere. Lo è stato lo Jagiellonia, lo è stato (e lo sarà ancora) il Rakow. I viola di Vanoli vincono 2-1 in rimonta grazie ad un rigore nel finale, e guardano con ottimismo al ritorno, tutt’altro che semplice, che si giocherà la prossima settimana in Polonia.
- Fiorentina imbrigliata nel primo tempo
- Rimonta viola nel finale
- Le pagelle della Fiorentina
- Le pagelle del Rakow
- La pagella dell'arbitro
Fiorentina imbrigliata nel primo tempo
Prima occasione con un improbabile ma apprezzabile tacco di Gosens al 9′, che Zych alza in angolo. La Fiorentina comanda la partita ma non riesce a creare vere occasioni, fatta eccezione per dei tiri respinti dalla difesa avversaria. Il Rakow si conferma squadra solida e fisicamente dura da affrontare, così come lo era stato lo Jagiellonia, e le occasioni latitano.
Rimonta viola nel finale
Il Rakow prova a sorprendere la Fiorentina in avvio di secondo tempo alzando pressing e ritmo, e al 60′ Brunes trova il gol del vantaggio. Passa un minuto e Ndour, che fino al quel momento aveva deluso, trova un gran gol di destro per il pareggio viola. La partita si apre, il Rakow mette via i timori reverenziali e se la gioca a visto aperto. Con il passare dei minuti la Fiorentina torna padrona del campo, ma Piccoli tutto solo davanti a Zyech spara sulla traversa la migliore occasione di tutta la partita per la Fiorentina. Il Rakow dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Al 90′ la svolta: cross di Dodò, Arsenic la respinge di braccio proprio sulla linea e il Var richiama l’arbitro che concede il rigore. E Gudmundsson con grande freddezza porta in vantaggio la Fiorentina.
Le pagelle della Fiorentina
- Christensen 6,5 – Attento in avvio su Pienko, bravo nelle uscite alte
- Fortini 6 – Attento nelle diagonali e sempre pronto a rilanciare l’azione e ad appoggiare sulla fascia destra. Perde il duello aereo che porta al gol del Rakow
- Comuzzo 6 – Brunes è imponente e non facile da tenere, si fa sorprendere in occasione del gol del vantaggio polacco
- Ranieri 6 – Mette il suo sinistro al servizio della manovra, gli attaccanti del Rakow non gli creano troppi problemi
- Gosens 5,5 – Sfiora il gol in avvio, ma troppe imprecisioni e una forma non ancora al top lo frenano
- Fabbian 5,5 – Sempre insidioso negli sganciamenti, con il passare dei minuti trova poco spazio e non riesce a incidere
- Mandragora 6,5 – Sempre nel fulcro del gioco, bravo sia nel corto che nel lungo. Mette il piede nel gol del pareggio
- Ndour 7 – Buona sincronia di movimenti con Fazzini, scarsa resa da un punto di vista tecnico. Si riscatta con un gran gol nel secondo tempo
- Parisi 6,5 – Primo tempo pimpante, si fa valere anche in fase difensiva. Nel secondo tempo torna a fare il terzino, Tudor non gli rende la vita facile
- Piccoli 5 – Pochi palloni giocabili, Racovitan lo ingloba. Dà un segnale solo nel secondo tempo, ma tutto solo spara sulla traversa sprecando un’occasione importante
- Fazzini 6 – Tudor non è un avversario semplice da saltare, lui si dà molto da fare sulla sinistra anche se non trova lo spunto decisivo
Sostituti
- Gudmundsson 7 – Non aveva dato segnali, ma sigla il rigore decisivo con grande freddezza.
- Harrison 6 – Dà un buon contributo all’assalto finale
- Dodò 7 – Mette sul piatto la sua velocità, e non è poco: si procura il rigore del successo, ingresso decisivo
- Fagioli sv
- Braschi sv – Esordio assoluto, in bocca al lupo
Le pagelle del Rakow
- Zych 6 – Non sempre pulito, ma comunque efficace
- Tudor 6 – Nipote d’arte, zio Igor però aveva tutt’altro piede. Nel secondo tempo torna a fare il terzino, e si fa sentire
- Racovitan 6 – Molto attento su Piccoli, quando gli va via la traversa lo grazia
- Svarnas 5 – Parisi lo mette in crisi, le cose non vanno meglio quando entra Dodò
- Ameyaw 5,5 – Il dinamismo dei dirimpettai viola lo intimoriscono, riesce comunque a tenere
- Struski 6 – Regista della squadra, dimostra un ottimo tasso tecnico
- Repka 6,5 – Pochi fronzoli e tanta forza, giocatore di sostanza
- Pienko 5,5 – Subito pericoloso in avvio, latita in fase difensiva
- Makuch 6 – Avrà toccato tre palloni in tutta la partita, ma uno di questi vale l’assist per il primo gol di Brunes
- Brunes 7 – Sfugge all’attenta guardia di Comuzzo solo in un’occasione: e la mette dentro
- Ivi Lopez 5 – La dorsale Fortini-Parisi è un ostacolo troppo difficile da superare
Sostituti
- Diaby-Fadiga 6 – Il suo ingresso crea qualche problema, anche se non concretizza
- Arsenic 5 – Intervento scomposto che regala il rigore: e la Fiorentina ringrazia
- Bulat 5 – Non entra in ritmo partita
- Rocha sv
La pagella dell’arbitro
- Kabakov (Bulgaria) 6,5 – A volte troppo fiscale, ma nel complesso dirige bene e distribuisce i cartellini gialli con criterio uniforme. Il Var lo aiuta sul rigore