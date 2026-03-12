Fiorentina-Rakow 2-1, pagelle: Ndour e Gudmundsson firmano la rimonta viola, Dodò lascia il segno

I viola vincono la partita di andata degli ottavi di finale di Conference League battendo di misura i polacchi grazie a un rigore nel finale, ma al ritorno bisognerà fare molta attenzione

Due certezze sta maturando la Fiorentina in questa Conference League: la competizione è tutt’altro che facile, e le squadre polacche sono ossi duri da rodere. Lo è stato lo Jagiellonia, lo è stato (e lo sarà ancora) il Rakow. I viola di Vanoli vincono 2-1 in rimonta grazie ad un rigore nel finale, e guardano con ottimismo al ritorno, tutt’altro che semplice, che si giocherà la prossima settimana in Polonia.

Fiorentina imbrigliata nel primo tempo

Prima occasione con un improbabile ma apprezzabile tacco di Gosens al 9′, che Zych alza in angolo. La Fiorentina comanda la partita ma non riesce a creare vere occasioni, fatta eccezione per dei tiri respinti dalla difesa avversaria. Il Rakow si conferma squadra solida e fisicamente dura da affrontare, così come lo era stato lo Jagiellonia, e le occasioni latitano.

Rimonta viola nel finale

Il Rakow prova a sorprendere la Fiorentina in avvio di secondo tempo alzando pressing e ritmo, e al 60′ Brunes trova il gol del vantaggio. Passa un minuto e Ndour, che fino al quel momento aveva deluso, trova un gran gol di destro per il pareggio viola. La partita si apre, il Rakow mette via i timori reverenziali e se la gioca a visto aperto. Con il passare dei minuti la Fiorentina torna padrona del campo, ma Piccoli tutto solo davanti a Zyech spara sulla traversa la migliore occasione di tutta la partita per la Fiorentina. Il Rakow dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Al 90′ la svolta: cross di Dodò, Arsenic la respinge di braccio proprio sulla linea e il Var richiama l’arbitro che concede il rigore. E Gudmundsson con grande freddezza porta in vantaggio la Fiorentina.

Le pagelle della Fiorentina

Christensen 6,5 – Attento in avvio su Pienko, bravo nelle uscite alte

– Attento in avvio su Pienko, bravo nelle uscite alte Fortini 6 – Attento nelle diagonali e sempre pronto a rilanciare l’azione e ad appoggiare sulla fascia destra. Perde il duello aereo che porta al gol del Rakow

– Attento nelle diagonali e sempre pronto a rilanciare l’azione e ad appoggiare sulla fascia destra. Perde il duello aereo che porta al gol del Rakow Comuzzo 6 – Brunes è imponente e non facile da tenere, si fa sorprendere in occasione del gol del vantaggio polacco

– Brunes è imponente e non facile da tenere, si fa sorprendere in occasione del gol del vantaggio polacco Ranieri 6 – Mette il suo sinistro al servizio della manovra, gli attaccanti del Rakow non gli creano troppi problemi

– Mette il suo sinistro al servizio della manovra, gli attaccanti del Rakow non gli creano troppi problemi Gosens 5,5 – Sfiora il gol in avvio, ma troppe imprecisioni e una forma non ancora al top lo frenano

– Sfiora il gol in avvio, ma troppe imprecisioni e una forma non ancora al top lo frenano Fabbian 5,5 – Sempre insidioso negli sganciamenti, con il passare dei minuti trova poco spazio e non riesce a incidere

– Sempre insidioso negli sganciamenti, con il passare dei minuti trova poco spazio e non riesce a incidere Mandragora 6,5 – Sempre nel fulcro del gioco, bravo sia nel corto che nel lungo. Mette il piede nel gol del pareggio

– Sempre nel fulcro del gioco, bravo sia nel corto che nel lungo. Mette il piede nel gol del pareggio Ndour 7 – Buona sincronia di movimenti con Fazzini, scarsa resa da un punto di vista tecnico. Si riscatta con un gran gol nel secondo tempo

– Buona sincronia di movimenti con Fazzini, scarsa resa da un punto di vista tecnico. Si riscatta con un gran gol nel secondo tempo Parisi 6,5 – Primo tempo pimpante, si fa valere anche in fase difensiva. Nel secondo tempo torna a fare il terzino, Tudor non gli rende la vita facile

– Primo tempo pimpante, si fa valere anche in fase difensiva. Nel secondo tempo torna a fare il terzino, Tudor non gli rende la vita facile Piccoli 5 – Pochi palloni giocabili, Racovitan lo ingloba. Dà un segnale solo nel secondo tempo, ma tutto solo spara sulla traversa sprecando un’occasione importante

– Pochi palloni giocabili, Racovitan lo ingloba. Dà un segnale solo nel secondo tempo, ma tutto solo spara sulla traversa sprecando un’occasione importante Fazzini 6 – Tudor non è un avversario semplice da saltare, lui si dà molto da fare sulla sinistra anche se non trova lo spunto decisivo

Sostituti

Gudmundsson 7 – Non aveva dato segnali, ma sigla il rigore decisivo con grande freddezza.

– Non aveva dato segnali, ma sigla il rigore decisivo con grande freddezza. Harrison 6 – Dà un buon contributo all’assalto finale

– Dà un buon contributo all’assalto finale Dodò 7 – Mette sul piatto la sua velocità, e non è poco: si procura il rigore del successo, ingresso decisivo

– Mette sul piatto la sua velocità, e non è poco: si procura il rigore del successo, ingresso decisivo Fagioli sv

Braschi sv – Esordio assoluto, in bocca al lupo

Le pagelle del Rakow

Zych 6 – Non sempre pulito, ma comunque efficace

– Non sempre pulito, ma comunque efficace Tudor 6 – Nipote d’arte, zio Igor però aveva tutt’altro piede. Nel secondo tempo torna a fare il terzino, e si fa sentire

– Nipote d’arte, zio Igor però aveva tutt’altro piede. Nel secondo tempo torna a fare il terzino, e si fa sentire Racovitan 6 – Molto attento su Piccoli, quando gli va via la traversa lo grazia

– Molto attento su Piccoli, quando gli va via la traversa lo grazia Svarnas 5 – Parisi lo mette in crisi, le cose non vanno meglio quando entra Dodò

– Parisi lo mette in crisi, le cose non vanno meglio quando entra Dodò Ameyaw 5,5 – Il dinamismo dei dirimpettai viola lo intimoriscono, riesce comunque a tenere

– Il dinamismo dei dirimpettai viola lo intimoriscono, riesce comunque a tenere Struski 6 – Regista della squadra, dimostra un ottimo tasso tecnico

– Regista della squadra, dimostra un ottimo tasso tecnico Repka 6,5 – Pochi fronzoli e tanta forza, giocatore di sostanza

– Pochi fronzoli e tanta forza, giocatore di sostanza Pienko 5,5 – Subito pericoloso in avvio, latita in fase difensiva

– Subito pericoloso in avvio, latita in fase difensiva Makuch 6 – Avrà toccato tre palloni in tutta la partita, ma uno di questi vale l’assist per il primo gol di Brunes

– Avrà toccato tre palloni in tutta la partita, ma uno di questi vale l’assist per il primo gol di Brunes Brunes 7 – Sfugge all’attenta guardia di Comuzzo solo in un’occasione: e la mette dentro

– Sfugge all’attenta guardia di Comuzzo solo in un’occasione: e la mette dentro Ivi Lopez 5 – La dorsale Fortini-Parisi è un ostacolo troppo difficile da superare

Sostituti

Diaby-Fadiga 6 – Il suo ingresso crea qualche problema, anche se non concretizza

– Il suo ingresso crea qualche problema, anche se non concretizza Arsenic 5 – Intervento scomposto che regala il rigore: e la Fiorentina ringrazia

– Intervento scomposto che regala il rigore: e la Fiorentina ringrazia Bulat 5 – Non entra in ritmo partita

– Non entra in ritmo partita Rocha sv

La pagella dell’arbitro