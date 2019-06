Fiorentina, rebus mercato per tre esuberi

Saponara, Thereau ed Eysseric tornano a Firenze dopo i mesi trascorsi in presito rispettivamente alla Sampdoria, al Cagliari e al Nantes. Nessuno dei tre resterà alla Fiorentina: l'ex fantasista del Milan, secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, è finito nel mirino del Lecce neo promosso in serie A.

Eysseric non figura nei piani futuri dei viola, ha un contratto in scadenza nel 2021 e verrà rigirato in prestito. Più incerto il futuro di Thereau, che dopo il flop di Cagliari ha detto di volersi giocare le sue carte a Firenze.

