Fiorentina, l'incubo Serie B non svanisce: Kean va ko, Vanoli attacca i calciatori e Rugani è già nella bufera

Travolta dall'Udinese, la Fiorentina rimane in piena zona retrocessione: Vanoli scarica la squadra, Rugani finisce sul banco degli imputati e Kean si ferma per un infortunio

L’incubo retrocessione fa di nuovo capolino dalle parti di Firenze. In realtà non se n’è mai andato. Ieri sera a Udine si è addirittura rafforzato dopo la sciagurata sconfitta della Fiorentina. Il 3-0 ha fatto infuriare Vanoli, che se l’è presa con i giocatori, intanto Rugani, dopo una sola partita è già nella bufera, responsabile di tutte e tre le reti subite, e si è fermato pure Kean, in dubbio per il Parma.

Fiorentina ko, Vanoli scarica la squadra

Così non va. La Fiorentina è tornata al punto di partenza. Dopo la faticosa qualificazione agli ottavi di Conference League, i viola sono stati travolti dall’Udinese: tutto troppo facile per i bianconeri di Runjaic, troppo molle la Fiorentina, senza idee, involuta sul piano del gioco, fiacca nei movimenti e nell’atteggiamento.

Di questo passo si va dritti in Serie B, lo hanno capito i tifosi viola, ripiombati nell’incubo peggiore. Lo ha perfettamente capito pure Paolo Vanoli, che dopo il pesante 3-0 subito in Friuli si è sfogato contro i giocatori: “Devono farsi un esame di coscienza, costruiamo qualcosa e poi lo distruggiamo”, ha detto l’allenatore viola.

Basta difese a oltranza, basta prendersi tutte le responsabilità del caso. In campo ci va la squadra: “Il campionato si sta accorciando, ora arrivano le partite che contano e dobbiamo stare lì con la testa”. Vanoli è stato chiaro, ma a Firenze si parla di spogliatoio spaccato, di squadra e allenatore ai ferri corti. Tutti ingredienti per un pessimo finale di stagione, insomma.

Sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico, il portiere De Gea, l’unico dei calciatori a prendere parola dopo la figuraccia contro l’Udinese: “Sono mancati atteggiamento ed energia, la partita di giovedì è stata pesante, ma non può essere una scusa. Facciamo due, tre gare buone e poi prendiamo schiaffi, dobbiamo capire dove siamo, ogni partita è una finale”.

Rugani, esordio da dimenticare, tutti gli errori

Sul banco degli imputati, più di tutti, ci è finito Daniele Rugani, ieri all’esordio in maglia viola. Il difensore ex Juventus ha subito il peggior debutto possibile, contribuendo a due delle tre segnature dell’Udinese con svarioni evitabili. Eppure Vanoli, per metterlo a suo agio, aveva anche cambiato modulo in partenza.

Probabilmente la lunga inattività (due stop per problemi muscolari nella prima parte di stagione e tanta tribuna) ha pesato tremendamente sulla prestazione di Rugani, prelevato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Sul gol dell’1-0, era lui a marcare Kabasele sul corner di Zaniolo, ma è scivolato lasciando strada libera al difensore dell’Udinese, lesto nel battere De Gea.

Nella ripresa ha commesso il fallo da rigore su Davis, trascinandolo a terra: l’attaccante non ha perdonato dal dischetto portando la contesa sul 2-0. Il colpo di grazia nel recupero, quando ha rinviato male di testa facendosi beffare da Buksa che ha arrotondato il punteggio.

Fiorentina, Kean va ko, come sta l’attaccante