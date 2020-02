Fiorentina, Ribery è pronto a tornare

La Fiorentina sta per riabbracciare Ribery. Fermo ai box dallo scorso 30 novembre, il talento francese scalpita e pare ormai pronto a tornare a disposizione di Iachini, così da dare una mano importante alla squadra.

Il giocatore si sta allenando individualmente e punterebbe ad essere convocato per la sfida del prossimo 22 febbraio contro il Milan. Classe 1983, in questa sua prima stagione in viola, ha giocato 11 gare con due gol all'attivo (uno proprio contro il Milan nella sfida d'andata).

