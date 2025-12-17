Fiorentina, si sogna il ritorno di Claudio Ranieri: cosa ha rivelato in privato il tecnico romano

Vanoli ha una fiducia a tempo, un nuovo ko potrebbe costargli l'esonero immediato. Il sogno dei tifosi viola è un ritorno a sorpresa

Sulla panchina viola è rimasto seduto dal ’93 al ’97 conquistando una promozione in Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana ma è soprattutto quello che ha fatto dopo in carriera – dal miracoloso scudetto col Leicester alla rimonta super in campionato con la Roma nella passata stagione passando per le imprese con Cagliari e Sampdoria – a fare di Claudio Ranieri la fiammella della speranza per la Fiorentina che rischia la retrocessione.

Il momento nero dei viola

Ultima in classifica con 6 punti dopo 15 giornate di campionato, reduce dalla sconfitta nello scontro salvezza contro l’Hellas Verona, nessuna vittoria nonostante una campagna acquisti importante e la presenza in squadra di big come Kean, Dzeko, Dodò, Gudmundsson e Piccoli la Fiorentina sta vivendo giornate da incubo.

Conferma a orologeria per Vanoli

Non è bastato l’esonero di Pioli a raddrizzare la barca, anche il suo successore Vanoli rischia grosso. La società ha deciso di lasciarlo ancora in panchina ma è una fiducia a tempo. Già la gara di Conference di domani con il Losanna potrebbe essere decisiva e tra i tifosi gigliati si invoca un ritorno di Claudio Ranieri, l‘unico considerato in grado di poter salvare la squadra.

Dopo l’impresa con la Roma nella passata stagione Ranieri ha detto basta con le panchine, ha rifiutato anche la nazionale italiana diventando Senior Advisor del club giallorosso ma cosa farebbe di fronte a una chiamata da Firenze?

La risposta di Ranieri

Alberto Polverosi, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha rivelato a Lady Radio di aver contattato Ranieri per chiederglielo ma ha spento ogni entusiasmo: “È andato al Cagliari e lo ha portato alla salvezza, poi è passato alla Roma riuscendo a risollevarla. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare il trittico, anche per un discorso legato alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha detto che il “fuoco sacro” si è ormai spento e che non tornerà a Firenze”.