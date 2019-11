La Fiorentina è tornata a mettere nel mirino Ellyes Skhiri, centrocampista classe 1995 del Montpellier. Il giocatore tunisino, riporta Fussballtransfers, dopo il corteggiamento estivo è rimasto in contatto con il club viola, che potrebbe fare una proposta nei prossimi mesi.

Sembra però esclusa una partenza per il mercato di gennaio: il Colonia, penultimo in Bundesliga, non vuole fare a meno di lui almeno fino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 22-11-2019 21:18