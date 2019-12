Fiorentina-Roma 2019-2020, le probabili formazioni

La giornata iniziata con Sampdoria-Juventus (1-2 per i campioni d’Italia) riprende venerdì con la sfida del Franchi tra la Fiorentina e la Roma.

Le squadre di Vincenzo Montella, tra l'altro un ex sia come calciatore che come allenatore, e Paulo Fonseca scenderanno in campo alle 20.45.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, German Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore: Montella. A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Zurkowski, Cristoforo, Badelj, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Pedro.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Cetin, Juan Jesus, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Riccardi, Kalinic, Antonucci.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 14:54