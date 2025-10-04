Fiorentina-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Dove vedere Fiorentina-Roma di Serie A 2025-26, 6a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Roma vale la 6a giornata della Serie A 2025-26 e si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 5 ottobre 2025 alle 15:00. La Fiorentina arriva al match al 16° posto con 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte), 3 gol segnati e 6 subiti; la Roma è 3ª con 12 punti (4 vittorie e 1 sconfitta), 5 reti fatte e appena 1 incassata.

Probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Si va verso una Fiorentina prudente ma verticale: con De Gea tra i pali e il terzetto Pongracic–Marì–Ranieri, sulle corsie Dodo e Gosens dovrebbero garantire ampiezza. In mezzo, qualità e filtro con Mandragora e Nicolussi Caviglia; sulla trequarti dubbio tra Fazzini e alternative più fisiche, con Gudmundsson a supporto. Davanti Kean cerca il primo sigillo. La Roma potrebbe confermare il 3-4-2-1: dietro fari su Celik, Mancini, Ndicka; fasce con Wesley e Angelino, in mezzo gamba e ordine con Kone e Cristante. Sulla trequarti Soule e Pellegrini dovrebbero ispirare Dovbyk. Tra gli assenti pesano per i viola Lamptey, per i giallorossi Dybala e Bailey; potrebbe incidere nelle scelte dalla panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.

Fonte: V:Sport

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk.

Fonte: V:Sport

Gli indisponibili di Fiorentina-Roma

Fiorentina – Infortunati: Lamptey (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Lamptey (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno. Roma – Infortunati: Dybala (infortunio alla coscia), Bailey (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Fiorentina in cerca di svolta dopo tre pareggi e due ko nelle ultime cinque; Roma in serie positiva con quattro vittorie e una sconfitta.

Fiorentina x x ko ko x Roma ok ok ko ok ok

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha totalizzato 3 punti; la Roma ne ha raccolti 12. Dettaglio risultati:

Fiorentina

Cagliari-Fiorentina 1-1; Torino-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Napoli 1-3; Fiorentina-Como 1-2; Pisa-Fiorentina 0-0.

Roma

Roma-Bologna 1-0; Pisa-Roma 0-1; Roma-Torino 0-1; Lazio-Roma 0-1; Roma-Verona 2-0.

L’arbitro di Fiorentina-Roma

Dirige Andrea Colombo di Como. In questo campionato ha arbitrato 2 gare, fischiando 44 falli, mostrando 4 cartellini gialli (media 2,0 a partita) e nessun rosso, con 1 rigore assegnato e 3 fuorigioco rilevati. Al Franchi sarà coadiuvato da un team esperto al VAR.

Arbitro : COLOMBO

: COLOMBO Assistenti : PERROTTI – MORO

: PERROTTI – MORO IV : MASSIMI

: MASSIMI VAR : CHIFFI

: CHIFFI AVAR: GARIGLIO

Statistiche interessanti

Fattore campo e solidità difensiva sono i due temi caldi. La Fiorentina al Franchi ha spesso messo in difficoltà la Roma negli ultimi incroci, con medie realizzative importanti. I giallorossi, però, arrivano con una difesa d’acciaio: un solo gol incassato in cinque gare e quattro clean sheet, marchio di fabbrica del loro avvio. I viola non hanno ancora vinto e faticano nella precisione al tiro, mentre la Roma si affida all’ispirazione di Soule e alla fisicità di Dovbyk. Tra i duelli chiave: catene laterali (Dodo–Gosens vs Wesley–Angelino) e corsie interne con Mandragora/Nicolussi Caviglia opposti a Kone/Cristante. Ritmi, seconde palle e palle inattive potrebbero indirizzare la sfida.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di A contro la Roma , ma ha perso l’ultima (gol decisivo di Dovbyk il 4 maggio).

è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di A contro la , ma ha perso l’ultima (gol decisivo di il 4 maggio). Al Franchi i viola non perdono contro la Roma da quattro gare di fila (3V, 1N), con media di 2,8 gol segnati a partita.

i viola non perdono contro la da quattro gare di fila (3V, 1N), con media di 2,8 gol segnati a partita. La Roma ha trovato la rete in 13 delle ultime 14 sfide di Serie A con la Fiorentina (24 gol totali, 1,7 a gara).

ha trovato la rete in 13 delle ultime 14 sfide di Serie A con la (24 gol totali, 1,7 a gara). I viola cercano il primo successo stagionale: solo in due annate hanno mancato tutte le prime sei gare (1935/36 e 1977/78).

Quattro clean sheet giallorossi nelle prime cinque: meglio solo nel 1935/36 e nel 2013/14 dopo sei turni.

Dopo i ko con Napoli e Como , la Fiorentina rischia tre sconfitte interne di fila sotto lo stesso tecnico: non accade dal 1977.

e , la rischia tre sconfitte interne di fila sotto lo stesso tecnico: non accade dal 1977. La Fiorentina ha la più bassa precisione al tiro nei top 5 campionati: 27,5% e appena 11 conclusioni nello specchio.

ha la più bassa precisione al tiro nei top 5 campionati: 27,5% e appena 11 conclusioni nello specchio. Contro i viola, l’attuale tecnico giallorosso ha spesso sofferto in A: cinque ko nelle ultime otto gare.

Kean , già tre volte a segno in carriera contro la Roma , è il giocatore con più tiri senza gol in questa Serie A.

, già tre volte a segno in carriera contro la , è il giocatore con più tiri senza gol in questa Serie A. Soule vola: da febbraio è tra i pochi in A con almeno 6 gol e 6 assist; è già a quota 19 reti complessive in Serie A.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Roma

Contrasti di stile: la Roma tiene palla (60,2% di possesso) e subisce pochissimo (1 gol), mentre la Fiorentina palleggia ma fatica a incidere (51,8% di possesso, 27,5% di precisione al tiro). I giallorossi vantano 4 clean sheet e un’ottima percentuale di tiri nello specchio (46,3%), i viola sono a quota 2 gare senza subire. Attenzione alle palle inattive e alla qualità sulle corsie: potrebbero spostare gli equilibri.

Fiorentina Roma Partite giocate 5 5 Vittorie 0 4 Pareggi 3 0 Sconfitte 2 1 Gol fatti 3 5 Gol subiti 6 1 Clean sheet 2 4 Possesso palla (%) 51,8 60,2 Tiri totali 40 54 Tiri nello specchio 11 25 Precisione tiro (%) 27,5 46,3 Pass accuracy (%) 81,6 82,64 Cartellini gialli 9 5

Dove vedere Fiorentina-Roma in tv o in streaming

• Partita: Fiorentina-Roma

• Data: domenica 5 ottobre 2025

• Orario: 15:00

• TV/Streaming: DAZN

• Luogo: Firenze

• Stadio: Artemio Franchi

Fiorentina-Roma è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 05-10-2025.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Roma? Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Fiorentina-Roma? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi trasmette Fiorentina-Roma in TV o streaming? La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Roma? Andrea Colombo di Como; assistenti Perrotti e Moro, IV Massimi, VAR Chiffi, AVAR Gariglio.