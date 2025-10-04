Fiorentina-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta TV

Fiorentina-Roma vale la 6a giornata della Serie A 2025-26 e si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze domenica 5 ottobre 2025 alle 15:00. La Fiorentina arriva al match al 16° posto con 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte), 3 gol segnati e 6 subiti; la Roma è 3ª con 12 punti (4 vittorie e 1 sconfitta), 5 reti fatte e appena 1 incassata.
Probabili formazioni di Fiorentina-Roma
Si va verso una Fiorentina prudente ma verticale: con De Gea tra i pali e il terzetto Pongracic–Marì–Ranieri, sulle corsie Dodo e Gosens dovrebbero garantire ampiezza. In mezzo, qualità e filtro con Mandragora e Nicolussi Caviglia; sulla trequarti dubbio tra Fazzini e alternative più fisiche, con Gudmundsson a supporto. Davanti Kean cerca il primo sigillo. La Roma potrebbe confermare il 3-4-2-1: dietro fari su Celik, Mancini, Ndicka; fasce con Wesley e Angelino, in mezzo gamba e ordine con Kone e Cristante. Sulla trequarti Soule e Pellegrini dovrebbero ispirare Dovbyk. Tra gli assenti pesano per i viola Lamptey, per i giallorossi Dybala e Bailey; potrebbe incidere nelle scelte dalla panchina.
- Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean.
- Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, Cristante, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk.
Gli indisponibili di Fiorentina-Roma
- Fiorentina – Infortunati: Lamptey (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Roma – Infortunati: Dybala (infortunio alla coscia), Bailey (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Fiorentina in cerca di svolta dopo tre pareggi e due ko nelle ultime cinque; Roma in serie positiva con quattro vittorie e una sconfitta.
|Fiorentina
|x
|x
|ko
|ko
|x
|Roma
|ok
|ok
|ko
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha totalizzato 3 punti; la Roma ne ha raccolti 12. Dettaglio risultati:
- Fiorentina
Cagliari-Fiorentina 1-1; Torino-Fiorentina 0-0; Fiorentina-Napoli 1-3; Fiorentina-Como 1-2; Pisa-Fiorentina 0-0.
- Roma
Roma-Bologna 1-0; Pisa-Roma 0-1; Roma-Torino 0-1; Lazio-Roma 0-1; Roma-Verona 2-0.
L’arbitro di Fiorentina-Roma
Dirige Andrea Colombo di Como. In questo campionato ha arbitrato 2 gare, fischiando 44 falli, mostrando 4 cartellini gialli (media 2,0 a partita) e nessun rosso, con 1 rigore assegnato e 3 fuorigioco rilevati. Al Franchi sarà coadiuvato da un team esperto al VAR.
- Arbitro: COLOMBO
- Assistenti: PERROTTI – MORO
- IV: MASSIMI
- VAR: CHIFFI
- AVAR: GARIGLIO
Statistiche interessanti
Fattore campo e solidità difensiva sono i due temi caldi. La Fiorentina al Franchi ha spesso messo in difficoltà la Roma negli ultimi incroci, con medie realizzative importanti. I giallorossi, però, arrivano con una difesa d’acciaio: un solo gol incassato in cinque gare e quattro clean sheet, marchio di fabbrica del loro avvio. I viola non hanno ancora vinto e faticano nella precisione al tiro, mentre la Roma si affida all’ispirazione di Soule e alla fisicità di Dovbyk. Tra i duelli chiave: catene laterali (Dodo–Gosens vs Wesley–Angelino) e corsie interne con Mandragora/Nicolussi Caviglia opposti a Kone/Cristante. Ritmi, seconde palle e palle inattive potrebbero indirizzare la sfida.
- La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di A contro la Roma, ma ha perso l’ultima (gol decisivo di Dovbyk il 4 maggio).
- Al Franchi i viola non perdono contro la Roma da quattro gare di fila (3V, 1N), con media di 2,8 gol segnati a partita.
- La Roma ha trovato la rete in 13 delle ultime 14 sfide di Serie A con la Fiorentina (24 gol totali, 1,7 a gara).
- I viola cercano il primo successo stagionale: solo in due annate hanno mancato tutte le prime sei gare (1935/36 e 1977/78).
- Quattro clean sheet giallorossi nelle prime cinque: meglio solo nel 1935/36 e nel 2013/14 dopo sei turni.
- Dopo i ko con Napoli e Como, la Fiorentina rischia tre sconfitte interne di fila sotto lo stesso tecnico: non accade dal 1977.
- La Fiorentina ha la più bassa precisione al tiro nei top 5 campionati: 27,5% e appena 11 conclusioni nello specchio.
- Contro i viola, l’attuale tecnico giallorosso ha spesso sofferto in A: cinque ko nelle ultime otto gare.
- Kean, già tre volte a segno in carriera contro la Roma, è il giocatore con più tiri senza gol in questa Serie A.
- Soule vola: da febbraio è tra i pochi in A con almeno 6 gol e 6 assist; è già a quota 19 reti complessive in Serie A.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Roma
Contrasti di stile: la Roma tiene palla (60,2% di possesso) e subisce pochissimo (1 gol), mentre la Fiorentina palleggia ma fatica a incidere (51,8% di possesso, 27,5% di precisione al tiro). I giallorossi vantano 4 clean sheet e un’ottima percentuale di tiri nello specchio (46,3%), i viola sono a quota 2 gare senza subire. Attenzione alle palle inattive e alla qualità sulle corsie: potrebbero spostare gli equilibri.
|Fiorentina
|Roma
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|0
|4
|Pareggi
|3
|0
|Sconfitte
|2
|1
|Gol fatti
|3
|5
|Gol subiti
|6
|1
|Clean sheet
|2
|4
|Possesso palla (%)
|51,8
|60,2
|Tiri totali
|40
|54
|Tiri nello specchio
|11
|25
|Precisione tiro (%)
|27,5
|46,3
|Pass accuracy (%)
|81,6
|82,64
|Cartellini gialli
|9
|5
Dove vedere Fiorentina-Roma in tv o in streaming
• Partita: Fiorentina-Roma
• Data: domenica 5 ottobre 2025
• Orario: 15:00
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Firenze
• Stadio: Artemio Franchi
Fiorentina-Roma è trasmessa in diretta da DAZN a partire dalle 15:00 del 05-10-2025.
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Roma?
-
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Fiorentina-Roma?
-
Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
- Chi trasmette Fiorentina-Roma in TV o streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Fiorentina-Roma?
-
Andrea Colombo di Como; assistenti Perrotti e Moro, IV Massimi, VAR Chiffi, AVAR Gariglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.