Fiorentina, il saluto a Rocco Commisso: la famiglia fa una promessa ai tifosi, ma l'Al-Hilal di Inzaghi vuole Kean

Il club arabo sarebbe interessato all'attaccante viola che ha la clausola rescissoria da 62 milioni. A centrocampo si pensa nuovamente a Samardzic dell'Atalanta

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Erano circa in duemila, nella cattedrale di Santa Maria Novella in Firenze: Messa in suffragio di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina deceduto il 16 gennaio scorso negli Usa.

Firenze saluta Rocco Commisso

Tanta commozione, lacrime e abbracci. E una certezza: il legame tra la famiglia Commisso e Firenze diventerà ancora più saldo. Alla funzione religiosa officiata dall’Arcivescovo di Firenze, monsignor Giuseppe Betori, erano presenti, oltre alla moglie Catherine, al figlio Joseph ed altri rappresentanti della famiglia Commisso arrivati dagli Stati Uniti. Presente tutta la dirigenza della Fiorentina, con in testa il dg Alessandro Ferrari e il ds Roberto Goretti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutta la Fiorentina presente

Sulle panche della cattedrale tutta la squadra allenata da Paolo Vanoli, le formazioni della Fiorentina femminile e della Primavera, e tutte le rose del settore giovanile viola. Presenti anche le autorità cittadine: la sindaca di Firenze, Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e tutti i massimi vertici dello sport e del calcio italiano oltre al presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, quello del Sassuolo Carlo Rossi, e tanti ex viola come Manuel Pasqual, Francesco Toldo, Sebastien Frey e Borja Valero.

La famiglia Commisso rinnova l’impegno

“Mio padre avrebbe voluto salutare Firenze, la città che lo ha accolto, abbracciato e ricambiato con amore. Questa sera lo facciamo noi, e gli facciamo anche una promessa: porteremo avanti ciò che abbiamo costruito insieme nel suo nome. E voglio che lo sappiate: sotto la nostra guida continueremo a costruire la Fiorentina con visione, disciplina e rispetto per Firenze e per i tifosi”. Lo ha detto Giuseppe Commisso, parlando del padre. “La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan, e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per questo club, continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore”.

“Una Firenze orgogliosa della maglia”

Commisso ha anche fatto sapere che Rocco “voleva una Firenze di nuovo orgogliosa della maglia, dello spirito, di ciò che la Fiorentina rappresenta. In pochi anni la Fiorentina è tornata sui palcoscenici più importanti” raggiungendo “una finale di Coppa Italia e due finali europee. Quelle notti ci hanno ricordato che Firenze può tornare a sognare. Lui le ha vissute come uno di voi, col cuore in mano. Mio padre diceva spesso sorridendo: ‘Guidare Mediacom è difficile… ma la Fiorentina è ancora più difficile’.

Coppa Italia, prevendita fiacca

Inevitabile però che l’attenzione dei tifosi viola cada sul calciomercato invernale, che sta per chiudersi. Domani c’è la sfida di Coppa Italia contro il Como, che però non ha riscaldato i cuori viola. Soltanto settemila i tagliandi venduti fino ad ora, con una squadra che si annuncia ampiamente rimaneggiata. Quasi sicuramente fuori Kean, ci sarà il ritorno di Fortini e Ranieri in difesa, l’impiego di Nicolussi Caviglia in regia a centrocampo, e la coppia Harrison-Solomon sugli esterni offensivi.

L’Al-Hilal vuole Kean

Proprio Moise Kean in queste ore è al centro di alcune voci di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, infatti, l’attaccante è finito prepotentemente del mirino dell’Al-Hilal. La capolista del campionato saudita, allenata da Simone Inzaghi, è alla ricerca di una punta e guarda pure al nostro campionato.

Simone Inzaghi su Moise Kean

Base di partenza della trattativa sono i 62 milioni di euro della nuova clausola rescissoria concordata la scorsa estate(e che assumerebbe piena validità dal 1° al 15 luglio prossimi). Il contratto di Kean scade nel giugno 2029, per un ingaggio di 4 milioni di euro. Cifre che un club come l’Al-Hilal non avrebbe problemi a raggiungere: e la Fiorentina non si opporrebbe ad una cessione se dovessero venir soddisfatte le richieste economiche.

Fiorentina, idea Samardzic

Per quanto riguarda gli affari in entrata, invece, Lazar Samardzic sarebbe tornato nel mirino dei viola. Come riporta Matteo Moretto, il centrocampista mancino resta in uscita dall’Atalanta che sta aspettando l’offerta giusta. Per lui poco spazio fino a questo momento con la maglia nerazzurra: 16 presenze in campionato ma soltanto 5 volte partito dal primo minuto (mai in Champions e Coppa Italia).