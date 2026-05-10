Fiorentina salva, la Cremonese batte il Pisa ridotto in 9 e spera: quanti casi da moviola

Pareggiando col Genoa in casa 0-0 i viola si sono garantiti la certezza di rimanere in A, i grigiorossi sperano ancora e sono a -1 dal Lecce

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Altri verdetti arrivano dal pomeriggio di serie A: dopo la matematica conquista dell’Europa da parte del Como grazie al sofferto successo a Verona, il pari tra Fiorentina e Genoa al Franchi regala l’aritmetica salvezza ai viola mentre la Cremonese spera ancora. I grigiorossi battono 3-0 il Pisa – già retrocesso e in 10 dal 24’ per il doppio giallo a Bozhinov e poi in 9 dall’inizio della ripresa per il rosso a Loyola – e si portano a -1 dal Lecce. Prima vittoria dei lombardi in casa dopo 5 mesi. Vediamo cosa è successo sui due campi del pomeriggio.

Fiorentina-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Pongracic si aggrappa alla maglia di Ostigard e lo mette giù in area ma per l’arbitro non c’è nulla. Al 30′ scucchiaiata di Fagioli in area interrotta da Zattenstrom con un braccio, Massimi lascia ancora correre.

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Al 46′ giocata di Dodò al limite dell’area del Genoa: il laterale va giù, l’arbitro fa proseguire.Le palle gol non mancano anche se si è giocato a ritmi bassi ma dopo i 5′ di recupero finisce 0-0 e con questo risultato i viola sono aritmeticamente salvi ma il Franchi fischia per una stagione deludente.

Chi è l’arbitro Massimi

Dopo 7 partite dirette nelle prime 15 giornate di Serie A di due anni fa, Luca Massimi, la scelta per Fiorentina-Genoa, era stato sospeso nel dicembre del 2023 dal designatore Gianluca Rocchi. Il fischietto di Termoli pagò le diverse decisioni sbagliate nella sfida del 10 dicembre tra Frosinone e Torino, terminata 0-0. Dopo 5 partite arbitrate in Serie B, l’AIA lo riammise in A ma Rocchi lo ha sempre utilizzato poco, preferendo designarlo in B. E’ stata la terza volta in A in questa stagione, dopo Parma-Cagliari e Juventus-Bologna.

I precedenti tra le due squadre

Nelle sfide tra di loro, la Fiorentina ha vinto 15 partite (Goal totali 60), il Genoa ne ha vinte 5 (Goal totali 38), 18 i pareggi.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cavallina con Calzavara IV uomo, Massa al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro del match non ha ammonito alcun giocatore.

Cremonese-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ ammonito Bozhinov, che per evitare di perdere palla su Barbieri in un lato pericoloso del campo trattiene il giocatore grigiorosso. Al 24′ la frittata: sempre Bozhinov interviene male e ingenuamente in scivolata su Bonazzoli e scatta il secondo giallo. Il Pisa resta in 10. Regolare al 30′ il gol di Vardy.

Al 49′ ammonito Calabresi per un brutto fallo su Pezzella. Due minuti dopo in contropiede arriva il gol di Bonazzoli su assist di Vandeputte. Al 59’ il Pisa resta in 9 per il rosso diretto estratto da Ayroldi a Loyola per un intervento violento su Pezzella. La gara di fatto finisce qui anche se arriva all’87’ anche il terzo gol firmato Okereke. All’89’ giallo a Højholt. Finisce 3-0 per la Cremonese e si preannuncia un duello accesissimo col Lecce nelle prossime due giornate per evitare di far compagnia a Pisa e Verona in B.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M.Rossi e L.Rossi con Collu IV uomo, Gariglio al Var e Pezzuto all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Calabresi, Højholt espulsi Bozhinov e Loyola.