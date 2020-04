Fiorentina: Saponara torna su Astori

Durante l'intervista alla Gazzetta dello Sport, Riccardo Saponara è tornato a parlare di Astori: "Dopo la morte di Davide abbiamo subito un colpo tremendo nella Fiorentina. Ho tratto energia interiore da quel dramma, ci siamo rialzati".

Sull'emergenza Coronavirus: "Sarà dura ricominciare, spero che si torni alla normalità quanto prima: nel calcio valuteranno le varie istituzioni. Facciamolo, appena sarà possibile, ma non a porte chiuse perché senza pubblico lo sport muore".

Chiosa sul Lecce: "Il club mi aveva cercato già la scorsa estate e Liverani mi ha convinto con la sua idea di calcio: in tv avevo apprezzato la vocazione offensiva e la ricerca della verticalizzazione del Lecce. Forse, per la mia discontinuità, qualcuno ha messo in dubbio le mie qualità. Con Liverani c’è stato subito feeling".

SPORTAL.IT | 05-04-2020 11:58