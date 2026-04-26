Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, domenica 26 aprile 2026 alle 12.30, va in scena Fiorentina–Sassuolo, gara della 34a giornata di Serie A. I viola sono 15° con 36 punti (8 vittorie, 12 pareggi, 13 sconfitte; 38 gol fatti, 45 subiti), i neroverdi 10° a quota 45 (13 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 41 gol segnati, 44 incassati). Sfida da metà classifica: per la Fiorentina punti pesanti in chiave salvezza, il Sassuolo vuole blindare la parte sinistra e restare in corsa per la top 10.
- Probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo
- Gli indisponibili di Fiorentina-Sassuolo
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Fiorentina-Sassuolo
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Fiorentina e Sassuolo
Probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo
Si va verso un 4-3-3 per la Fiorentina: dietro potrebbe toccare a Dodô a destra, con Rugani–Ranieri centrali e Balbo a sinistra. In regia dovrebbe agire Fagioli, affiancato da Mandragora e Ndour; davanti, tridente con Solomon, Piccoli e Gudmundsson. Out lo squalificato Pongracic, mentre gli infortuni pesano su scelte come Gosens e Kean; opzioni Comuzzo in difesa e Brescianini/Fabbian in mezzo. Il Sassuolo, privo dello squalificato Berardi, dovrebbe confermare il 4-3-3: Turati tra i pali, retroguardia con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia. In mediana equilibrio a Matic con Kone e Thorstvedt ai lati; davanti Volpato e Lauriente a supporto di Pinamonti. Alternative a gara in corso Doig e Coulibaly sulle fasce, mentre in attacco resta la carta Nzola.
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- Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.
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- Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Lauriente.
Gli indisponibili di Fiorentina-Sassuolo
Le assenze pesano su entrambe: la Fiorentina perde spinta e alternative sulle corsie, oltre a un riferimento offensivo; il Sassuolo deve rinunciare a qualità e soluzioni tra difesa e fascia, oltre al peso specifico di Berardi squalificato. Le scelte dei tecnici potrebbero quindi orientarsi su rotazioni mirate e gestione dei minuti per chi rientra.
- Fiorentina – Infortunati: Gosens (infortunio al bicipite femorale), Kean (problema a polpaccio-tibia), Sabiri (infortunio alla coscia), Lamptey (rottura del legamento crociato anteriore), Parisi (infortunio al piede), Fortini (infortunio all’inguine). Squalificati: Pongracic (squalifica per somma di ammonizioni, 1 giornata).
- Sassuolo – Infortunati: Romagna (infortunio al ginocchio), Candé (rottura del legamento crociato anteriore), Boloca (infortunio al ginocchio), Pieragnolo (rottura del legamento crociato anteriore), Bakola (infortunio al ginocchio). Squalificati: Berardi (squalifica per espulsione, 2 giornate).
Le ultime partite giocate
Fiorentina in crescita: imbattuta nelle ultime cinque con tre vittorie e due pareggi, equilibrio e cinismo nei finali. Il Sassuolo alterna acuti e pause: due successi, un pari e due ko, ma resta competitivo nelle gare punto a punto.
|Fiorentina
|ok
|x
|ok
|ok
|x
|Sassuolo
|ko
|x
|ok
|ko
|ok
Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha raccolto 11 punti, il Sassuolo 7. Questo il dettaglio:
- Fiorentina
Cremonese-Fiorentina 1-4; Fiorentina-Inter 1-1; Verona-Fiorentina 0-1; Fiorentina-Lazio 1-0; Lecce-Fiorentina 1-1.
- Sassuolo
Sassuolo-Bologna 0-1; Juventus-Sassuolo 1-1; Sassuolo-Cagliari 2-1; Genoa-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Como 2-1.
L’arbitro di Fiorentina-Sassuolo
Dirige Livio Marinelli, assistenti Costanzo e Cortese; IV Turrini, VAR Cosso, AVAR Guida. In questa Serie A 2025/26 Marinelli ha arbitrato 7 gare: 2 rigori concessi, 24 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 3 rossi diretti, media 4,0 cartellini a partita.
Informazioni interessanti sul match
Storicamente sfida frizzante: Fiorentina e Sassuolo hanno spesso regalato gol e sorpassi, con i viola reduci da una striscia utile che alimenta fiducia e i neroverdi capaci di colpire in ripartenza. Al Franchi i padroni di casa hanno ritmo e varietà di marcatori, mentre gli emiliani dovranno limitare i blackout iniziali e trovare peso specifico in area senza Berardi. Occhio alla forma di Harrison e alla fisicità di Pinamonti, così come ai piazzati, spesso decisivi in questa sfida. Numeri e precedenti raccontano una gara potenzialmente aperta, in cui dettagli e gestione delle fasi calde potrebbero spostare l’ago della bilancia.
- Negli ultimi cinque incroci di Serie A la Fiorentina ha vinto tre volte e perso due, cadendo però all’andata (1-3): i viola non hanno mai infilato due ko di fila contro il Sassuolo.
- Le due sfide più recenti hanno prodotto in media cinque gol a partita; in 10 degli ultimi 11 confronti entrambe le squadre sono andate a segno.
- La Fiorentina ha vinto le ultime due al Franchi contro il Sassuolo; solo tra 2016 e 2017 arrivò a tre successi interni consecutivi.
- I viola sono nella loro serie utile più lunga del torneo (sei gare: 3V, 3N), la migliore dai 10 risultati utili tra settembre e dicembre 2024.
- Con 45 punti dopo 33 gare il Sassuolo viaggia a ritmo record recente per una neopromossa (come il Monza 2022/23).
- La Fiorentina potrebbe centrare la seconda striscia di due vittorie casalinghe consecutive della stagione dopo il filotto di dicembre-gennaio.
- Gli ultimi otto gol viola portano la firma di otto giocatori diversi: ampia distribuzione del peso offensivo.
- Il Sassuolo è la squadra che ha incassato più reti nei primi 15′: gol subiti nel primo tempo in ognuna delle ultime sei gare.
- Harrison è andato a referto in tre presenze di fila (1 gol, 2 assist) ed è il più coinvolto in gol viola dal debutto in A.
- Nzola, ex viola, ha segnato due reti nelle ultime tre contro la Fiorentina e cerca la seconda gara di fila in gol.
Le statistiche stagionali di Fiorentina e Sassuolo
Possesso palla più alto per la Fiorentina (51,4%) rispetto al Sassuolo (44,6%), ma neroverdi leggermente più prolifici (41 gol a 38) e con migliore precisione al tiro (47,13% contro 38,67%). Viola più produttivi al tiro totale (300 vs 261) e con 7 clean sheet contro i 6 emiliani. Difese quasi in parità: 45 reti subite i viola, 44 il Sassuolo. Pressione più aggressiva della Fiorentina (PPDA 13,1 vs 15,6).
Giocatori chiave: capocannonieri Kean (8) per la Fiorentina e Pinamonti (8) per il Sassuolo; assist-man Gudmundsson (4) e Lauriente (8). Più ammoniti: Pongracic (10) e Walukiewicz/Thorstvedt (7). Espulsioni: tra i viola spiccano Gudmundsson e Viti (1), tra i neroverdi Berardi, Pinamonti, Matic, Kone (1). Clean sheet: de Gea 7, Muric 6.
|Fiorentina
|Sassuolo
|Partite giocate
|33
|33
|Vittorie
|8
|13
|Pareggi
|12
|6
|Sconfitte
|13
|14
|Gol fatti
|38
|41
|Gol subiti
|45
|44
|Possesso palla (%)
|51,4
|44,6
|Tiri totali
|300
|261
|Tiri in porta
|116
|123
|Precisione tiri in porta (%)
|38,67
|47,13
|Clean sheet
|7
|6
|Cartellini gialli
|73
|72
|Cartellini rossi
|2
|4
|PPDA
|13,1
|15,6
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FAQ
- Quando si gioca Fiorentina-Sassuolo e a che ora inizia?
-
Domenica 26 aprile 2026 con calcio d’inizio alle ore 12:30.
- Dove si gioca Fiorentina-Sassuolo?
-
Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.
- Chi è l’arbitro di Fiorentina-Sassuolo?
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Livio Marinelli, con assistenti Costanzo e Cortese; IV Turrini; VAR Cosso; AVAR Guida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.