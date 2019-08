Fiorentina scatenata, pronti altri due colpi

Il mercato della Fiorentina non si ferma all'arrivo di Franck Ribery. La dirigenza del club toscano, infatti, è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Montella, e secondo quanto riportato da Sky Sport è molto vicina a chiudere per Raphinha dello Sporting e Walter Kanneman del Gremio.

Per quanto riguarda l'esterno offensivo brasiliano, l'affare dovrebbe chiudersi fra lunedì e martedì sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, mentre per Kanneman, difensore centrale argentino cresciuto nel San Lorenzo, in Brasile dal 2016, ne serviranno 12 come richiesto dal club brasiliano e dagli agenti del calciatore, in Italia per provare a chiudere la trattativa.

SPORTAL.IT | 24-08-2019 09:22