Fiorentina, scelto il difensore per gennaio

Un ex Milan e un ex Inter per il rilancio. La Fiorentina sembra avere le idee chiare nell'ottica di risalire la china a gennaio. Dopo l'avvicendamento in panchina tra Vincenzo Montella e Giuseppe Iachini, il ds Pradè è pronto ad aggredire il mercato.

Il primo acquisto dovrebbe essere Patrick Cutrone, in arrivo dal Wolverhampton: l'ex milanista non ha trovato spazio in Inghilterra ed ha già accettato la possibilità di tornare in Italia.

In difesa invece è sprint per Juan Jesus, fuori dai programmi tecnici della Roma: secondo quanto riporta 'Sky Sport' il difensore brasiliano ex Inter è la prima scelta della Fiorentina, decisa a dare centimetri ed esperienza al reparto.

L'alternativa è il torinista Kevin Bonifazi, nel mirino però anche del Bologna, altro club interessato a Juan Jesus.

