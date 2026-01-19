Fiorentina, la scomparsa di Commisso non ferma il mercato: Paratici porta Fabbian, gli altri colpi in canna

Harrison è il terzo acquisto dopo Salomon e Brescianini. Ma non è finita: la rivoluzione che la famiglia Commiso ha affidato a Paratici regalerà nuovi innesti

La scomparsa di Rocco Commisso non ferma il mercato della Fiorentina, a testimonianza della volontà della famiglia di portare avanti il lavoro svolto nell’arco di questi sette anni. In un momento di profondo dolore la moglie dell’imprenditore italo-americano, Catherine, e il figlio Joseph si affidano soprattutto al dg Alessandro Ferrari e all’uomo individuato per il rilancio del club: Fabio Paratici. Oggi è stato ufficializzato Harrison, ma non è certo finita qui: in arrivo anche Fabbian e altri colpi per scongiurare definitivamente il pericolo retrocessione.

Fiorentina, avanti col mercato: c’è Fabbian

La vittoria di Bologna conferma la svolta. Oltre ad aver omaggiato la memoria di Commisso nel miglior modo possibile, la Fiorentina ha agganciato il Lecce a quota 17 punti conquistando il quarto risultato utile di fila. Intanto è ufficiale l’ingaggio di Jack Harrison, esterno offensivo prelevato dal Leeds che va ad aggiungersi agli altri due colpi già messi a segno, ovvero Salomon e Brescianini.

Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8: il classe 1996 costituisce una risorsa in più a disposizione di Vanoli. Ma è in fase di chiusura anche lo scambio di prestiti col Bologna: Fabbian nel capoluogo toscano con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni, il flop Sohm in quello emiliano ma solo con diritto di riscatto a 12 milioni.

La famiglia Commisso punta su Paratici

Catherine Commisso e il figlio Joseph porteranno avanti il progetto viola su cui tanto ha investito Rocco. Lo dimostra la decisione di voler scendere in campo a Bologna, quando tutti gli indizi sembravano portare a un rinvio. E poi c’è il piano stadio, per il quale il presidente scomparso all’età di 76 anni ha battagliato con tutte le sue forze dopo essere riuscito a realizzare quel capolavoro ch’è il Viola Park.

Insomma, niente cessione immediata del club: la famiglia Commisso resta al timone della Fiorentina. Con una figura esperta come Paratici, ufficialmente nuovo ds solo dal 4 febbraio ma di fatto già operativo, a occuparsi di un mercato che deve cancellare gli errori estivi.

Tutti i colpi in canna

In difesa il nome che campeggia in cima alla lista è quello di Dragusin, che l’ex dirigente della Juventus conosce benissimo per aver condiviso l’esperienza – poco fortunata per il centrale romeno – al Tottenham. A centrocampo piace Maurits Kjaergaard, giovane centrocampista del Salisburgo in passato accostato anche a Milan e Roma.

Ma l’obiettivo principale è Kristian Thorstvedt, che ha il contratto in scadenza nel 2027 col Sassuolo e preme per cambiare aria. Maldini jr, in uscita dall’Atalanta, è un’occasione da ultimi giorni legata anche alla possibile partenza di Fortini, per il quale la Roma potrebbe presentare un’offerta da 15 milioni.