Fiorentina, la scomparsa di Commisso non ferma il mercato: Paratici porta Fabbian, gli altri colpi in canna

Harrison è il terzo acquisto dopo Salomon e Brescianini. Ma non è finita: la rivoluzione che la famiglia Commiso ha affidato a Paratici regalerà nuovi innesti

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La scomparsa di Rocco Commisso non ferma il mercato della Fiorentina, a testimonianza della volontà della famiglia di portare avanti il lavoro svolto nell’arco di questi sette anni. In un momento di profondo dolore la moglie dell’imprenditore italo-americano, Catherine, e il figlio Joseph si affidano soprattutto al dg Alessandro Ferrari e all’uomo individuato per il rilancio del club: Fabio Paratici. Oggi è stato ufficializzato Harrison, ma non è certo finita qui: in arrivo anche Fabbian e altri colpi per scongiurare definitivamente il pericolo retrocessione.

Fiorentina, avanti col mercato: c’è Fabbian

La vittoria di Bologna conferma la svolta. Oltre ad aver omaggiato la memoria di Commisso nel miglior modo possibile, la Fiorentina ha agganciato il Lecce a quota 17 punti conquistando il quarto risultato utile di fila. Intanto è ufficiale l’ingaggio di Jack Harrison, esterno offensivo prelevato dal Leeds che va ad aggiungersi agli altri due colpi già messi a segno, ovvero Salomon e Brescianini.

Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8: il classe 1996 costituisce una risorsa in più a disposizione di Vanoli. Ma è in fase di chiusura anche lo scambio di prestiti col Bologna: Fabbian nel capoluogo toscano con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni, il flop Sohm in quello emiliano ma solo con diritto di riscatto a 12 milioni.

La famiglia Commisso punta su Paratici

Catherine Commisso e il figlio Joseph porteranno avanti il progetto viola su cui tanto ha investito Rocco. Lo dimostra la decisione di voler scendere in campo a Bologna, quando tutti gli indizi sembravano portare a un rinvio. E poi c’è il piano stadio, per il quale il presidente scomparso all’età di 76 anni ha battagliato con tutte le sue forze dopo essere riuscito a realizzare quel capolavoro ch’è il Viola Park.

Insomma, niente cessione immediata del club: la famiglia Commisso resta al timone della Fiorentina. Con una figura esperta come Paratici, ufficialmente nuovo ds solo dal 4 febbraio ma di fatto già operativo, a occuparsi di un mercato che deve cancellare gli errori estivi.

Tutti i colpi in canna

In difesa il nome che campeggia in cima alla lista è quello di Dragusin, che l’ex dirigente della Juventus conosce benissimo per aver condiviso l’esperienza – poco fortunata per il centrale romeno – al Tottenham. A centrocampo piace Maurits Kjaergaard, giovane centrocampista del Salisburgo in passato accostato anche a Milan e Roma.

Ma l’obiettivo principale è Kristian Thorstvedt, che ha il contratto in scadenza nel 2027 col Sassuolo e preme per cambiare aria. Maldini jr, in uscita dall’Atalanta, è un’occasione da ultimi giorni legata anche alla possibile partenza di Fortini, per il quale la Roma potrebbe presentare un’offerta da 15 milioni.

Fiorentina, la scomparsa di Commisso non ferma il mercato: Paratici porta Fabbian, gli altri colpi in canna

