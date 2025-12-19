Fiorentina, la crisi affossa l'Italia nel ranking Uefa. Scoppia il caso Mandragora, tifosi in subbuglio

Il centrocampista, accusato di aver buttato a terra la fascia di capitano, costretto a spiegare in tv. Gli ultrà hanno comunicato che la Fiesole resterà vuota per 20 minuti contro l’Udinese

La sconfitta di Losanna in Conference League aggrava ulteriormente la crisi della Fiorentina: accusato di aver lanciato la fascia di capitano per terra, Rolando Mandragora è costretto a fare chiarezza pubblicamente, intanto i tifosi annunciano lo sciopero per la gara di domenica con l’Udinese. E il k.o. europeo danneggia anche l’Italia nel ranking Uefa.

Mandragora e il caso della fascia di capitano

Non solo la sconfitta contro il modesto Losanna, che potrebbe complicare il cammino in Conference League, l’1-0 subito dalla Fiorentina sul campo degli svizzeri porta con sé anche le polemiche per un nuovo caso Mandragora. Il centrocampista della Viola è infatti stato accusato di aver gettato la fascia di capitano a terra, dopo averla ricevuta da Edin Dzeko al momento dell’uscita dal campo del bosniaco. La fascia è stata poi raccolta da terra da Mattia Viti, che l’ha consegnata a Pablo Marì. La scena, sfuggita alle telecamere, è stata raccontata da alcuni reporter fiorentini, scatenando nuove critiche verso Mandragora da parte dei tifosi viola.

La difesa di Mandragora

Dopo la partita, Mandragora è stato costretto a chiarire quanto accaduto alle telecamere di Sky Sport. “Sono entrato in campo e per velocizzare i tempi volevo lanciarla a Marì – ha dichiarato il centrocampista viola – ma è caduta e Viti l’ha passata a Pablo. Non avrei mai fatto una cosa del genere, so cosa significa quel simbolo”. Mandragora ha anche invitato i tifosi a non concentrarsi su polemiche di questo tipo e a sostenere la squadra. “Capisco che si parli di questa cosa della fascia – ha aggiunto il giocatore – ma non ci aiuta. Ripeto, era solo un passaggio a chi sulla distinta era vice-capitano”.

Lo sciopero dei tifosi con l’Udinese

I tifosi viola, però, non sembrano più disposti a continuare a sostenere la Fiorentina. Anzi: domenica, per la gara contro l’Udinese che molto probabilmente deciderà il futuro di Paolo Vanoli in panchina, gli ultrà viola hanno indetto lo sciopero del tifo. “20 minuti di vuoto. Non meritate la nostra presenza – si legge in una nota firmata dalla Curva Fiesole – Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola”.

I gruppi organizzati del tifo viola hanno quindi annunciato che la Fiesole resterà vuota per i primi 20 minuti di Fiorentina-Udinese. “Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso – si conclude il comunicato – Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti!”.

L’Italia crolla nel ranking Uefa

Ma la sconfitta della Fiorentina a Losanna non ha causato danni soltanto nell’ambiente viola. Anche il ranking Uefa del calcio italiano ha accusato il colpo causato dal k.o. della squadra di Vanoli con gli svizzeri: l’Italia è ora al quinto posto con 11.250 punti, dietro addirittura a Cipro che ne ha 11.406. Una brutta notizia soprattutto per le squadre in lotta per un posto in Champions League, che sperano che la serie A ottenga un quinto slot per la qualificazione.