Fiorentina: semaforo verde per Caceres

Stando a quanto riferisce Sportmediaset Martin Caceres è pronto al rientro in campo.

Dopo aver contratto il Coronavirus, il difensore nella giornata di mercoledì ha superato i test fisici e ottenuto l'idoneità per allenarsi.

Era stato il giocatore stesso ad annunciare la sua positività al virus su Instagram: "Senza saperlo, ho avuto il Coronavirus in corpo per 60 giorni. Avevo avuto qualche sintomo tra l'8 e il 15 marzo, durante gli allenamenti in casa avevo sentito qualcosa ai polmoni".

SPORTAL.IT | 28-05-2020 15:28