È la Fiorentina ma sembra la Juventus: Paratici, Grosso e ora anche Kostic. Sfida a Spalletti per il portiere

La rivoluzione in atto al Viola Park nel segno dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere la questione allenatore prima di volare negli States da Commisso

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La nuova Fiorentina nel segno della Juventus. C’è molto del passato di Fabio Paratici nella rivoluzione in corso al Viola Park. Dopo Fabio Grosso, sempre più vicino a raccogliere l’eredità di Paolo Vanoli, spuntano i nomi di Filip Kostic e Joao Mario. E si profila anche una sfida con Luciano Spalletti per un portiere di caratura internazionale.

Fiorentina stile Juventus: il punto su Grosso

Questione di ore e Grosso sarà libero di firmare un contratto biennale con la Fiorentina da 1,2 milioni di euro a stagione. Prima della fumata bianca, però, resta da risolvere il rapporto che lo unisce al Sassuolo fino al 2027.

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Paratici e il direttore generale Ferrari hanno fretta: l’obiettivo è chiudere il discorso panchina prima del vertice negli Stati Uniti dell’8 giugno con la famiglia Commisso, appuntamento decisivo per definire le strategie future di mercato.

Paratici punta due bianconeri: Kostic e Joao Mario

Nel 4-3-3 di Grosso gli esterni sono fondamentali. Non a caso tra i primi nomi emersi c’è quello di Laurienté, reduce da una stagione da 7 gol e 9 assist sotto la guida dell’ex terzino della Juventus, che proprio a Torino ha mosso i primi passi della sua carriera da allenatore. Ma lo sguardo si allarga anche alle occasioni di mercato. Una porta a Filip Kostic, in scadenza di contratto con i bianconeri. Trentatré anni ed esperienza internazionale: rappresenta un’opzione concreta per la fascia sinistra.

Attenzione anche a Joao Mario, terzino portoghese acquistato la scorsa estate da Comolli e a gennaio mandato in prestito al Bologna. Già seguito ai tempi di Pradè, è apprezzato per la sua duttilità: può giocare su entrambe le fasce e, non rientrando nei piani di Spalletti, è considerato un obiettivo accessibile per Paratici.

Sfida a Spalletti per il portiere

Non è un mistero: il tecnico della Juventus aveva messo Alisson Becker in cima alla lista dei desideri. Il Liverpool, però, ha cambiato strategia: dopo aver perso due colonne come Salah e Robertson, non intende privarsi di un altro leader dello spogliatoio.

Per questo, a finire sul mercato è il georgiano Giorgi Mamardashvili, 25 anni, acquistato un anno fa dai Reds per circa 35 milioni di euro. La concorrenza interna tra portieri non giova a nessuno e, per questo motivo, l’ex Valencia sarà ceduto in prestito. La Juventus lo segue con interessa, ma anche la Fiorentina sarebbe stata contattata dall’entourage del calciatore. Prima, però, Paratici dovrà risolvere la non facile situazione legata a David De Gea.