Fiorentina: si accelera per due colpi in entrata

La Fiorentina lavora per mettere a segno due colpi di mercato nella prossima settimana. Secondo La Nazione il direttore sportivo della Fiorentina Pradé ha telefonato a Lucas Torreira, esponendogli il progetto dei gigliati e spingendolo a dare una risposta definitiva nelle prossime ore. I viola propongono all’Arsenal un prestito con diritto di riscatto obbligatorio fissato sugli 11 milioni di euro.

Per quanto riguarda la fascia, torna forte il nome di Kevin Malcuit, in uscita dal Napoli. I viola hanno riallacciato i contatti con gli azzurri, che si sono detti disponibili a chiudere anche a cifre inferiori rispetto a quanto chiesto in passato: il giocatore arriverà in prestito fino a giugno con diritto di riscatto.

OMNISPORT | 24-01-2021 11:01