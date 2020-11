Fiorentina, solo Commisso può salvare Iachini

Il futuro di Beppe Iachini alla Fiorentina sembra sempre più appeso a un filo. In ogni caso, però, qualsiasi sia il destino del tecnico marchigiano, l’ultima parola sarà quella di Rocco Commisso.

Iachini, dopo l’inizio di stagione decisamente difficile della sua Fiorentina, sembra appeso a un filo. E solo una grande prestazione e un risultato positivo a Parma potrebbe cambiare un destino che appare ormai sostanzialmente compromesso.

I nomi del suo eventuale successore stanno già circolando da tempo, e in cima alla lista ci sono due ex di rilievo come Vincenzo Montella e Cesare Prandelli. La sensazione, però, è che l’opinione finale sarà proprio quella di Commisso. Fu lui a confermare la fiducia a Iachini, anche in una fase già delicata, e sempre lui potrebbe togliergliela o anche tornare a restituirgliela.

Ciò che trapela da Firenze, in ogni caso, è che l’opinione della dirigenza andrà sostanzialmente in secondo piano. E che il destino di Iachini sia quindi legato a doppia mandata alla volontà di Commisso in persona.

OMNISPORT | 06-11-2020 22:39