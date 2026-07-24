Paratici punta due gioielli argentini per rinforzare l’attacco viola: il piano per Soulé e Mastantuono. Masini suggerisce la sua strategia su Kean: "Ecco chi prenderei"

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La Fiorentina si sta prendendo la scena nel calciomercato italiano. In una sessione in cui le big, a eccezione del Milan, faticano a trovare la liquidità necessaria per chiudere i colpi più importanti, il club della famiglia Commisso ha già definito cinque acquisti e non è affatto intenzionato a fermarsi. Paratici continua a lavorare senza sosta e ora ha spostato il mirino sul reparto offensivo, dove Grosso aspetta almeno un paio di rinforzi. Piacciono due talenti argentini, Soulé e Mastantuono, mentre dal cantante e tifosissimo viola Marco Masini arriva un consiglio a sorpresa sul futuro di Kean e Fagioli.

La Fiorentina balla il tango con Soulé e Mastantuono

Nei giorni scorsi la Fiorentina sembrava a un passo dal chiudere l’affare Koleosho. Poi, però, è arrivata la frenata nella trattativa con il Burnley, probabilmente perché Paratici vuole capire fino in fondo se esistono i margini per portare Soulé nel capoluogo toscano. Di sicuro arriverà almeno un esterno offensivo, come richiesto da Grosso per il suo 4-3-3, e l’argentino rappresenterebbe l’ennesimo colpo di un mercato fin qui pirotecnico. Il vero ostacolo resta la valutazione fatta dalla Roma, che chiede circa 40 milioni di euro. La speranza della Fiorentina è che i giallorossi possano aprire alla formula del prestito, magari accompagnata da condizioni economiche più favorevoli.

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Sul taccuino di Paratici c’è anche Franco Mastantuono, il talento argentino classe 2008 acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro dopo l’esplosione con il River Plate. Al Bernabeu, però, il suo inserimento è stato più complicato del previsto e Florentino Perez starebbe valutando una cessione temporanea, sul modello dell’operazione Nico Paz, per consentirgli di giocare con continuità. La Fiorentina osserva con interesse, ma dovrà fare i conti soprattutto con la concorrenza del Fulham, oltre che del Milan.

Marco Masini consiglia Paratici su Kean e Fagioli: “Chi venderei”

Tifoso dichiarato della Fiorentina, Marco Masini ha detto la sua sul mercato viola durante Pentasport, trasmissione di Radio Bruno. Tra Kean e Fagioli, il cantautore sorprende tutti e sceglierebbe di sacrificare l’attaccante. “Investirei i soldi della cessione di Moise per comprare due esterni forti per il 4-3-3 di Grosso”. Masini suggerisce anche il nome dell’eventuale sostituto dell’ex Juventus e PSG: “Pinamonti ha sempre fatto il suo. E terrei Gudmundsson, che può ricoprire più ruoli”. Chissà se Paratici avrà preso appunti.

Kean resta o via via? Spunta Dovbyk, i nomi per sostituire Moise

Il futuro di Kean resta ancora incerto. Molte delle prossime mosse della Fiorentina dipenderanno infatti dalla sua permanenza o da un’eventuale cessione. L’ultima idea porta a Dovbyk, reduce però da due stagioni al di sotto delle aspettative con la Roma. Il gigante ucraino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro e percepisce un ingaggio da circa 3,5 milioni a stagione. Resta viva la pista che conduce a Mateo Pellegrino del Parma, seguito con attenzione anche dalla Juventus. L’argentino costa tra i 22 e i 25 milioni, mentre Pinamonti ha dalla sua un vantaggio non trascurabile: conosce già Grosso, con cui ha lavorato nell’ultima stagione al Sassuolo, chiusa con 9 gol in 36 presenze.