Fiorentina, spunta Borriello

Nome a sorpresa per la Fiorentina. In attesa di conoscere il suo futuro europeo, la società viola potrebbe mettere sotto contratto un bomber di grande esperienza (classe 1982) come Borriello, alla ricerca di una nuova sfida.

Dopo essersi svincolato dalla Spal, Borriello punta a restare in Serie A. La Fiorentina potrebbe essere la soluzione ideale. Corvino, uomo mercato dei viola, ci starebbe pensando. Da non escludere l'esperienza all'estero.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 06-07-2018 09:45