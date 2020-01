La Fiorentina valuta Franck Kessié per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta Repubblica, gli uomini di mercato viola hanno mostrato interesse per il giocatore del Milan, che potrebbe sbarcare in Toscana per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Su Kessié c'era precedentemente il West Ham, che però si è fatto da parte negli ultimi giorni. Le alternative sono Duncan (Sassuolo), Meité (Torino) e Fofana (Udinese).

SPORTAL.IT | 09-01-2020 08:26