Fiorentina, spunta una nuova possibilità per lo stadio

Ospite ai microfoni di Lady Radio, il sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso sulla questione stadio: "I tecnici al seguito di Joe Barone sono in contatto con i miei tecnici del Comune, stiamo passando in rassegna tutte le varie opzioni che sono sul tavolo. Abbiamo esaminato i pro e i contro delle varie opzioni, abbiamo già cominciato a lavorare con Michele Uva che essendo vicepresidente Uefa ed essendo fra i protagonisti della legge sugli stadi è uno degli italiani che conosce meglio questo tema".

"Si è aperta la possibilità di tornare al progetto del 2014-2015 – ha svelato Nardella -, cioè evitare di dover occupare tutta l’area Mercafir e quindi evitare uno spostamento del mercato".

In chiusura il sindaco ha voluto riportare una frase di Commisso: "Mi ha detto: 'Voglio lasciare una cosa importante alla città. Non lo faccio per business, ma per lasciare qualcosa a Firenze e ai fiorentini".

SPORTAL.IT | 18-07-2019 13:05