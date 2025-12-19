Fiorentina, subito via i big: Dzeko, Gudmundsson e Fagioli rischiano. Il futuro di Kean e l’erede di Vanoli

Commisso pronto ad attuare una profonda rivoluzione a gennaio per salvare il club dalla retrocessione in B: Vanoli sempre più in bilico, che cosa può succedere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La sconfitta subita in Conference League per mano del Losanna ha rappresentato la punta dell’iceberg del disastro viola. I numeri parlano chiaro, non mentono mai, e sono lì a ricordare che la squadra di Pioli prima e Vanoli poi ha perso 12 delle 23 partite fin qui disputate tra tutte le competizioni. A gennaio sarà rivoluzione, anche se permane un dubbio: senza Pradè, chi si occuperà del mercato? Rischiano il taglio numerosi big: da Dzeko a Fagioli, ecco chi può partire subito.

Fiorentina allo sbando, da Dzeko a Fagioli: chi parte

Se gli ottavi di Conference dovranno essere conquistati via playoff, in campionato la classifica della Fiorentina è drammatica: ultimo posto con soli 6 punti e nessuna vittoria nelle prime 15 giornate. Commisso, dagli Stati Uniti, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata qualche giorno fa che farà di tutto per scongiurare la retrocessione in B.

Ciò significa una sola cosa: a gennaio sarà rivoluzione. Come riferisce il quotidiano La Nazione, diversi big rischiano di lasciare il capoluogo toscano. Gudmundsson è tra i calciatori che hanno deluso di più: dal talento ammirato col Genoa non c’è più traccia e già si cercano acquirenti per l’islandese costato in totale circa 28 milioni. Stesso discorso vale per Fagioli, ma potrebbe essere ceduti anche altri nomi di punta. Dal 39enne Dzeko a Comuzzo, per cui lo scorso gennaio era stato respinto un assalto da oltre 30 milioni del Napoli; da Dodò a Gosens. E Kean? Contestato dai tifosi, Moise è l’uomo chiamato a condurre la Fiorentina fuori dalle sabbie mobili. Purché ritrovi il feeling smarrito col gol.

Nodo mercato: chi se ne occupa?

Ed ecco un altro tasto dolente. Il vuoto lasciato dall’addio di Pradè è stato colmato con la promozione a ds di Goretti, che si ritrova a gestire da solo l’area tecnica. Per il Corriere Fiorentino, l’ex centrocampista è pronto ad affrontare la sfida di gennaio, al punto da chiedere un triennale.

Ma il braccio destro di Commisso, il dg Ferrari, sta valutando col patron la possibilità di arruolare una figura esperta e già abituata a miracoli sportivi come Walter Sabatini o Pierpaolo Marino. Insomma, a pochi giorni dalla riapertura del mercato regna il caos sulle sponde dell’Arno.

Chi può subentrare a Vanoli

Sono ore caldissime a Firenze. Il futuro di Vanoli è appeso a un filo, alla partita casalinga con l’Udinese che registrerà anche lo sciopero dei tifosi. Le statistiche inchiodano l’ex tecnico di Venezia e Torino subentrato a Pioli: una vittoria in Conference, due pareggi e cinque ko.

Non è da escludere addirittura un ribaltone già prima della sfida contro l’ex Zaniolo, con la panchina che sarebbe temporaneamente affidata all’allenatore della Primavera Daniele Galloppa. Se i tifosi auspicano il ritorno di Pioli, i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Iachini e Ballardini, il mago delle salvezze.