Fiorentina in lizza per il difensore brasiliano Naldo. Il centrale, classe 1988, è in uscita dall'Espanyol, con cui si svincolerà a parametro zero al termine della stagione.

Secondo il quotidiano spagnolo As, i gigliati sarebbero in corsa con Valencia e Fenerbahce. Naldo ha già giocato in Italia nel 2013-14, con le maglie di Bologna e Udinese. E' a Barcellona dal 2017.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 08:13