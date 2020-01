Fiorentina: svolta nel futuro di Chiesa

Nuova svolta nel futuro di Chiesa: l'esterno, che con Iachini sta tornando ai suoi livelli, potrebbe firmare il rinnovo di contratto nelle prossime settimane.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, infatti, ci sarà presto un summit per il prolungamento fino al 2024, anche se resta da capire se verrà inserita o meno una clausola rescissoria.

Chiesa al termine della vittoria sul Napoli ha parlato del rapporto con il nuovo allenatore: "Ci siamo capiti subito su quello che volevamo fare. Vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica perché non eravamo in una bella situazione, ora va meglio. C'è grande unione d'intenti, si è visto anche in campo".

SPORTAL.IT | 20-01-2020 11:50