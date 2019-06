Fiorentina, tanti nomi per la panchina

Commisso si è preso la Fiorentina e ora dovrà decidere come impostare il nuovo progetto viola. Oltre alla "grana Chiesa", da capire il futuro di Montella. Il tecnico, salvo imprevisti, non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione.

Tantissimi i nomi in gioco per la panchina viola. Piacerebbe molto Di Francesco. Attenzione anche alla suggestione Spalletti. Ci sarebbe in corsa anche Gattuso, libero da impegni. Sullo sfondo i nomi di Giampaolo (viicino al Milan) e De Zerbi.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 09:25