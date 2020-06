Fiorentina: Thereau via già a giugno

Cyril Thereau non prolungherà la sua esperienza alla Fiorentina oltre la naturale scadenza del suo contratto, ossia il 30 giugno.

L'attaccante francese, mai realmente al centro del progetto viola, onorerà infatti il suo accordo con il club fino al termine del mese e poi, d'accordo con la dirigenza, farà ritorno in Francia per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano dall'Italia. Prima che alla Fiorentina, aveva giocato per Chievo e Udinese. Nella passata stagione era stato girato in prestito al Cagliari.

SPORTAL.IT | 01-06-2020 21:03