Fiorentina-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Fiorentina-Torino di Serie A 2026-27, 3a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e numeri chiave del match.

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Fiorentina–Torino è la sfida della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca sabato 5 settembre 2026 alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Avvio in salita per entrambe: più che un big match, è uno scontro salvezza precoce per spezzare il digiuno di risultati e rimettere in moto la stagione.

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Probabili formazioni

Si va verso una gara a scacchi: la Fiorentina potrebbe confermare il 4-3-2-1 con de Gea tra i pali e catena destra affidata a Jiménez e Drăgușin, mentre Ranieri e Valdepeñas Talavera dovrebbero completare il reparto. In mezzo, regia di Inao Oulaï con le mezze ali Ndour e Fagioli; sulla trequarti opzione qualità con Mastantuono e Atta a supporto di Pellegrino. Il Torino dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1: retroguardia a tre con Comuzzo, Ismajli e Cömert; sugli esterni Belghali e Fortini, dentro Mandragora e Fitz-Jim per dare equilibrio. Sulla trequarti Vlašić potrebbe agire accanto ad Adams dietro a Simeone. Tra gli assenti pesano Parisi e Pellegri; al momento non risultano squalificati.

Fiorentina (4-3-2-1): de Gea ; difesa: Jiménez , Drăgușin , Ranieri , Valdepeñas Talavera ; centrocampo: Ndour , Inao Oulaï , Fagioli ; trequarti: Mastantuono , Atta ; punta: Pellegrino .

(4-3-2-1): ; difesa: , , , ; centrocampo: , , ; trequarti: , ; punta: . Torino (3-4-2-1): Perri; difesa: Comuzzo, Ismajli, Cömert; fascia e mediana: Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; trequarti: Vlašić, Adams; punta: Simeone.

Gli indisponibili

Capitolo assenze: la Fiorentina perde Parisi, stop lungo che potrebbe costringere a soluzioni più prudenti a sinistra. Nel Torino out Pellegri, mentre Israel e Casadei non dovrebbero essere della partita; ciò potrebbe ridurre le rotazioni tra porta e mediana. Non si registrano squalifiche alla vigilia, ma qualche scelta dell’ultima ora resta possibile.

Fiorentina : Parisi (infortunio al legamento crociato)

: (infortunio al legamento crociato) Torino: Pellegri (infortunio al legamento crociato), Israel (infortunio alla spalla), Casadei (problema muscolare)

Le ultime partite giocate

Momento complicato per entrambe: la Fiorentina arriva da due k.o. pesanti senza segnare, il Torino ha perso di misura in entrambi gli impegni. La spinta del Franchi e la necessità di sbloccarsi potrebbero incidere sul ritmo del match.

Fiorentina

Roma-Fiorentina 4-0; Fiorentina-Frosinone 0-3.

Torino

Torino-Milan 1-2; Sassuolo-Torino 2-1.

L’arbitro di Fiorentina-Torino

La gara sarà diretta da Massa, con assistenti Meli e Imperiale; IV uomo Arena, VAR Giua, AVAR Marini. Davide Massa, nato a Imperia, è tra gli arbitri più esperti della CAN A: designazione di peso per una sfida che vale punti pesanti già a inizio stagione.

Statistiche interessanti

Sfida dal sapore classico: storicamente il Torino ha raccolto molte vittorie contro la Fiorentina, ma a Firenze il fattore Franchi pesa e i granata hanno vinto pochissimo negli ultimi decenni. I viola arrivano da un avvio shock (0-7 complessivo) e inseguono i primi gol, mentre il Toro, pur mostrando trame di palleggio discrete e un’ottima pulizia di passaggio, ha pagato caro in fase difensiva e nelle letture lontano da casa. Occhio ai duelli sulle corsie, dove possono nascere le chiavi del match: per i viola, la spinta di Jiménez e gli strappi di Ndour; per i granata, la qualità tra le linee di Vlasic e la profondità di Adams al servizio di Simeone. I numeri raccontano un confronto tra squadre dal possesso simile, ma con il Torino più preciso nei passaggi e la Fiorentina più produttiva al tiro: l’equilibrio potrebbe spezzarsi su un episodio, un piazzato o una giocata individuale.

Il Torino è la squadra contro cui la Fiorentina ha patito storicamente più sconfitte granata in A, ma negli ultimi sette incroci i viola hanno perso solo due volte, con cinque pareggi.

è la squadra contro cui la ha patito storicamente più sconfitte granata in A, ma negli ultimi sette incroci i viola hanno perso solo due volte, con cinque pareggi. Le ultime tre sfide di Serie A tra Fiorentina e Torino sono finite in parità: la striscia potrebbe allungarsi a quattro, evento raro nella storia del confronto.

e sono finite in parità: la striscia potrebbe allungarsi a quattro, evento raro nella storia del confronto. La Fiorentina è rimasta imbattuta in 35 delle ultime 36 gare casalinghe contro il Torino in A: al Franchi il fattore campo è spesso decisivo.

è rimasta imbattuta in 35 delle ultime 36 gare casalinghe contro il in A: al Franchi il fattore campo è spesso decisivo. Avvio choc per la Fiorentina : 0 gol segnati e 7 subiti nelle prime due. Il precedente di tre k.o. iniziali risale al 1935/36.

: 0 gol segnati e 7 subiti nelle prime due. Il precedente di tre k.o. iniziali risale al 1935/36. Il Torino rischia tre sconfitte su tre in avvio per la terza volta nella sua storia (dopo 2002/03 e 2020/21), e una delle gare allora fu proprio al Franchi.

rischia tre sconfitte su tre in avvio per la terza volta nella sua storia (dopo 2002/03 e 2020/21), e una delle gare allora fu proprio al Franchi. Solo un successo nelle ultime 10 trasferte per il Torino (2N, 7P): rendimento esterno da invertire subito.

(2N, 7P): rendimento esterno da invertire subito. Nella Fiorentina il duo Ndour – Mastantuono ha scambiato più di tutti finora; nel Torino spicca l’asse difensivo Cömert – Saúl Coco .

il duo – ha scambiato più di tutti finora; nel spicca l’asse difensivo – . Pellegrino ha una tradizione favorevole contro il Torino in A: cinque reti in tre partite in carriera.

ha una tradizione favorevole contro il in A: cinque reti in tre partite in carriera. Fitz-Jim è tra i più impiegati del Torino e guida diverse voci: possessi recuperati, passaggi nella metà campo avversaria e dribbling completati.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Torino

Numeri a confronto dopo due giornate: possesso simile (Fiorentina 48,2% vs Torino 48,1%), ma i viola tirano di più (26 a 13) senza ancora segnare; granata più precisi nei passaggi (86,7% vs 83,4%) e con 2 reti all’attivo. Difese in difficoltà: 7 gol subiti per i viola, 4 per il Toro. Attenzione ai piazzati e alla gestione dell’area: possono indirizzare l’esito.

Giocatori: per la Fiorentina nessun marcatore fin qui; tra i più ammoniti figurano Dragusin e Fagioli (1 a testa). Nel Torino hanno segnato Adams e Comuzzo (1), assist per Cacciamani e Gineitis (1). Nessun espulso, nessun clean sheet: de Gea e Mascardi restano a quota zero porte inviolate.

Fiorentina Torino Partite giocate 2 2 Vittorie 0 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 2 2 Gol fatti 0 2 Gol subiti 7 4 Media gol subiti 3,5 2,0 Possesso palla (%) 48,2 48,1 Tiri totali 26 13 Tiri in porta 8 5 Precisione passaggi (%) 83,4 86,7 Cartellini gialli 5 1 Capocannoniere Nessuno Adams 1; Comuzzo 1 Top assist Nessuno Cacciamani 1; Gineitis 1 Clean sheet portiere 0 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Fiorentina-Torino? Sabato 5 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Fiorentina-Torino? Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Torino? L’arbitro è Massa; assistenti Meli e Imperiale, IV uomo Arena, VAR Giua, AVAR Marini.