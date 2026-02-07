Fiorentina-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Fiorentina-Torino di Serie A 2025-26, 24a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

Fiorentina–Torino accende la 24a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 7 febbraio 2026 alle 20.45. Sfida dal profumo di scontro salvezza: i viola sono 18° con 17 punti in 23 gare (3 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte; 25 gol fatti, 36 subiti), mentre i granata occupano il 13° posto a quota 26 (7 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 22 reti segnate, 40 incassate). In palio punti pesantissimi: per la Fiorentina l’obiettivo è uscire dalla zona calda, il Torino cerca un allungo decisivo sulla coda.

Probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Indicazioni della vigilia verso un 4-1-4-1 per la Fiorentina: de Gea dovrebbe guidare il reparto, con Dodo e la coppia Comuzzo–Pongracic davanti a lui e Gosens a sinistra. In mediana regia a Fagioli, mentre sulla linea dei quattro trequartisti si va verso Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson, alle spalle di Piccoli. La lista degli indisponibili potrebbe spingere Italiano a confermare l’assetto più prudente. Nel Torino, senza lo squalificato Vlasic e con diversi acciaccati, Juric (o chi per lui) potrebbe affidarsi al 3-5-2: dietro spazio a Marianucci, Maripan, Coco; fasce a tutta corsa per Pedersen e Lazaro, in mezzo opzioni Casadei, Ilkhan, Tameze. Davanti, l’esperienza di Zapata accanto ad Adams resta la soluzione più probabile.

Fiorentina (4-1-4-1): de Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Tameze, Lazaro; Adams, Zapata.

Gli indisponibili di Fiorentina-Torino

Le scelte pesano: la Fiorentina resta con qualche tassello fuori e dovrà attingere alla profondità della rosa per mantenere equilibrio tra linee. Il Torino deve fare i conti con una lista lunga di infortuni a centrocampo e in attacco e con la squalifica di un titolare tecnico come Vlasic. Rotazioni e duttilità potrebbero risultare decisive a gara in corso.

Fiorentina – Infortunati: Sabiri (infortunio muscolare), Lamptey (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Torino – Infortunati: Simeone (infortunio alla coscia), Ismajli (infortunio alla coscia), Aboukhlal (infortunio alla coscia), Ilic (problema alla schiena), Gineitis (infortunio alla coscia), Ciammaglichella (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: Vlasic (somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: la Fiorentina alterna pareggi e scosse, con un colpo esterno a Bologna ma due ko di fila successivi; il Torino arriva da un periodo complicato, segnato da quattro sconfitte prima del sussulto con il Lecce. Trend che spiega la classifica e la posta in palio al Franchi.

Fiorentina x x ok ko ko Torino ko ko ko ko ok

Nelle ultime 5 di campionato la Fiorentina ha totalizzato 5 punti. Questo il dettaglio: Lazio-Fiorentina 2-2; Fiorentina-Milan 1-1; Bologna-Fiorentina 1-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Napoli-Fiorentina 2-1.

Il Torino ha raccolto 3 punti nelle ultime 5: Torino-Udinese 1-2; Atalanta-Torino 2-0; Torino-Roma 0-2; Como-Torino 6-0; Torino-Lecce 1-0.

L’arbitro di Fiorentina-Torino

Designazione affidata a Colombo, con assistenti Tegoni e Bahri; Bonacina quarto ufficiale, al VAR Marini e AVAR Maresca. Ultime statistiche dettagliate non disponibili al momento, ma la gara promette intensità: gestione dei duelli e falli tattici saranno un tema caldo.

Statistiche interessanti

Incrocio ricco di storia e spunti: il Torino ha battuto più volte la Fiorentina che qualsiasi altra in A e al Franchi i viola sono rimasti quasi sempre indemni negli ultimi decenni, con un solo successo granata nel gennaio 2023. Le due squadre arrivano da due pareggi consecutivi nei confronti diretti. Numeri di tendenza: pochi clean sheet per la Fiorentina, difesa più solida per il Torino nonostante una differenza reti pesante. I granata non pareggiano da tempo, i viola sono il club più colpito dai falli e al Franchi Kean ha costruito gran parte del suo bottino. Occhio a Zapata, spesso incisivo contro i toscani.

Il Torino è la squadra contro cui la Fiorentina e i granata si sono divisi più vittorie nella storia del duello: 50 successi a testa e 53 pareggi complessivi.

Le ultime due sfide in A tra Fiorentina e Torino sono finite in parità: il tris di pareggi di fila manca dal 2014-2015.

Al Franchi la Fiorentina è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 35 gare contro il Torino.

I viola hanno solo 3 clean sheet in stagione, contro i 9 del Torino.

. Con 22 gol fatti e 40 subiti, il Torino presenta una differenza reti pesante: nelle annate con simili numeri, i granata hanno spesso sofferto fino in fondo.

presenta una differenza reti pesante: nelle annate con simili numeri, i granata hanno spesso sofferto fino in fondo. I granata non pareggiano in campionato da 12 partite: striscia aperta tra vittorie e sconfitte.

La Fiorentina è la squadra che subisce più falli in A: 363, record anche nel terzo offensivo.

è la squadra che subisce più falli in A: 363, record anche nel terzo offensivo. Kean ha segnato 5 reti tutte al Franchi: rendimento casalingo da riferimento per i viola.

ha segnato 5 reti tutte al Franchi: rendimento casalingo da riferimento per i viola. Zapata ha firmato 6 gol contro la Fiorentina in A, inclusa una doppietta proprio al Franchi.

Le statistiche stagionali di Fiorentina e Torino

Possesso e qualità palla alla Fiorentina (52,7% e 84,4% di precisione) contro un Torino più verticale (44% di possesso) ma migliore per clean sheet (9 a 3). I viola hanno segnato 25 gol e subito 36; i granata 22 fatti e 40 concessi. Al tiro, 220 conclusioni e 84 nello specchio per la Fiorentina; 204 tiri e 100 in porta per il Torino. Disciplinare: 50 gialli viola, 41 granata.

Giocatori in evidenza: per la Fiorentina il capocannoniere è Mandragora (6), con Kean a 5 e Fagioli miglior assistman (3). Tra i granata guidano la classifica marcatori Vlasic e Simeone (5), con Vlasic anche top assistman (3). Più ammoniti nel Torino: Vlasic, Prati, Casadei (5); nella Fiorentina spicca Pongracic (8). Clean sheet: de Gea 3; Paleari 6.

Fiorentina Torino Partite giocate 23 23 Vittorie 3 7 Pareggi 8 5 Sconfitte 12 11 Gol fatti 25 22 Gol subiti 36 40 Clean sheet 3 9 Possesso palla (%) 52,7 44,0 Tiri totali 220 204 Tiri nello specchio 84 100 Precisione passaggi (%) 84,41 78,79 Cartellini gialli 50 41 Capocannoniere Mandragora 6 Vlasic 5; Simeone 5 Top assistman Fagioli 3 Vlasic 3 Portiere: clean sheet de Gea 3 Paleari 6

FAQ Quando si gioca Fiorentina-Torino e a che ora inizia? Fiorentina-Torino si gioca sabato 7 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45. Dove si gioca Fiorentina-Torino? La partita si gioca allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Chi è l’arbitro di Fiorentina-Torino? L’arbitro è Colombo; assistenti Tegoni–Bahri; IV uomo Bonacina; VAR Marini; AVAR Maresca.