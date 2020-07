Fiorentina, torna il sorriso per Ribery

Una settimana difficile per Franck Ribery tra l’acciacco fisico e la brutta esperienza dei ladri in casa: il francese sta però recuperando velocemente dall’infortunio e potrebbe scendere addirittura in campo contro il Cagliari.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’ex Bayern Monaco si è allenato con il resto del gruppo: la botta alla caviglia sembra ormai smaltita e mister Iachini potrebbe convocarlo per la sfida che la Fiorentina giocherà contro i rossoblù domani alle 19:30.

La sensazione è che Ribery potrebbe partire dalla panchina: soltanto gli ultimi allenamenti chiariranno le definitive condizioni fisiche del campione francese, vero uomo chiave nel reparto offensivo della formazione toscana.

