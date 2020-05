Fiorentina: torna Ribery, ma a distanza

Franck Ribery torna ad assaggiare il campo di allenamento della Fiorentina, sebbene a distanza di sicurezza da tutti i suoi compagni.

Il francese, che ha trascorso la quarantena in Germania e per la precisione a Monaco di Baviera, si è sottoposto mercoledì al tampone e al test sierologico previsti dal protocollo. Le visite sono avvenute al centro sportivo viola, dove però non è potuto entrare in contatto con i suoi compagni di squadra.

Anche i prossimi giorni prevederanno un lavoro analogo, nell'attesa degli esiti dei due esami e della ripresa delle sedute di allenamento collettive.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 21:39