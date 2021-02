La Fiorentina ha bloccato Lucas Torreira per giugno. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i viola hanno già ottenuto il sì del centrocampista uruguaiano dell’Arsenal, attualmente in prestito all’Atletico Madrid.

Il giocatore è pronto a tornare in Italia, e sarà il colpo in mediana che i gigliati stanno progettando. Oltre a Torreira previsti arrivi anche in difesa, mentre per l’attacco si punta molto su Kokorin, arrivato a gennaio.

OMNISPORT | 17-02-2021 11:54